Затримання журналіста Ткача у Польщі: "Українська правда" звинуватила поліцейських у маніпуляціях та цензурі

Видання вже розпочало консультації з польськими юристами

У "Українській правді" вважають, що затримання польськими правоохоронцями журналіста Михайла Ткача є спробою цензурувати журналістську роботу. Також там відреагували на те, що силовики не змогли одразу визначитися з єдиною версією події.

Як йдеться у заяві головного редактора "УП" Севгіль Мусаєвої, редакція розуміє важливість роботи співробітників поліції в прикордонних районах і поважає представників дружньої держави, проте в цьому інциденті все ж таки вбачає перешкоджання журналістській діяльності.

"Дії польської поліції 27 лютого щодо керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача та відеографа Ярослава Бондаренка не були направлені на контроль та безпеку прикордонного регіону і мають ознаки перешкоджання журналістській роботі, втручання в неї разом із недотриманням процедур контролю особи", — йдеться у заяві.

Вона наголосила, що у журналістів не лише забрали особисті речі, а й не давали зв’язатися з адвокатами в Україні чи скористатися послугами польських адвокатів. Крім того, їм загрожували затриманням на 14 днів.

Поліцейські також видалили частину знятого матеріалу, а також змусили оператора підписати незрозумілий документ польською мовою. Мусаєва додала, що правоохоронці так і не змогли пояснити причини затримання, а також змінює версії причин затримання — від спростування інформації до необхідності встановлення особи.

"Ми вважаємо, що поліція своїми діями намагалася цензурувати журналістську роботу, викликати серед українських журналістів, які працюють у Польщі, "стримуючий ефект" (chilling effect)", — написала головред "УП" і додала, що відео розслідування про транзит з Білорусі все одно буде оприлюднено.

Вона назвала дії поліції неправомірними, оскільки перевірка не може тривати 4 години. Крім того, вони не показували свої документи, не запросили перекладача та не видали документ про затримання.

Нагадаємо, Михайла Ткача було затримано біля польсько-білоруського кордону. Його разом із оператором затримали польські правоохоронці у той момент, коли вони знімали матеріал про транзит російських товарів через Білорусь до Польщі.