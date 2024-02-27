Польські силовики відпустили Михайла Ткача: український журналіст пояснив, що сталося

Журналіст робив сюжет про транзит товарів із Росії та Білорусі через польську територію.

Українського журналіста Михайла Ткача, якого раніше 27 лютого затримали на кордоні Польщі та Білорусі, було звільнено і розповіло, що сталося. За його словами, речі їм вдалося повернути, але частину з них було пошкоджено.

Як повідомив він у своєму Facebook, польські правоохоронці частково видалили відеозаписи з камер і вирвали дроти зарядки з машини. Крім того, журналісти забирали телефони.

"Але я ще не бачив, щоб десятеро поліцейських і двоє спецслужбовців таку увагу приділяли двом журналістам, обличчя яких гугляться за секунду", — написав він.

За словами Ткача, спочатку журналістам довелося розмовляти з поліцейськими у цивільному одязі, а потім це все переросло на допит польських спецслужб про те, звідки йому відомо про транзит із Росії та Білорусі, хто ще про це знає і чи є ця інформація у влади України.

Він зазначив, що розуміє у чому суть роботи правоохоронців, але наголосив, що у нього є своя. Крім того, він поскаржився на ставлення до них із боку силовиків.

"Чотири години без права на дзвінок, без телефонів, і дві години стоячи у дворі комендатури без дозволу сісти, спостерігаючи за тим як твої особисті речі розкидають по капоту", — написав Ткач.

Водночас журналіст зазначив, що хоч йому шкода втраченого матеріалу, проте він обіцяє зняти новий.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року на Михайла Ткача напали в елітному селищі під Києвом. Журналісти робили сюжет про те, як відпочивають колишні співробітники Офісу генпрокурора та інші особи.