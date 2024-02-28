Кордон України та Польщі не закриють? У Кабміні прояснили заяву Туска

Польща та Україна можуть знайти конструктивне рішення блокади кордону, яке задовольнить обидві сторони

Торговий представник України Тарас Качка висловився про закриття кордону України та Польщі через блокаду фермерів. Країни провели 4-годинні переговори й цей метод розв'язання проблеми визнали справді болючим.

Подробицями Тарас Качка поділився у своєму Facebook. За його словами, сторони навіть не обговорювали закриття кордонів як рішення блокади польських фермерів.

У переговорах взяли участь міністр розвитку та технології Польщі Кшиштоф Гетьман та міністр сільського господарства Чеслав Шекерський. За словами українського представника, це були найнасиченіші та найінтенсивніші переговори за весь час роботи.

"Ми змогли порозумітися і працюємо над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон та врахувати інтереси фермерів Польщі та України. Це не просто, але може бути. Ті підходи, які запропонував Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на польсько-українському кордоні, важливі для побудови можливого розуміння", — зазначив Тарас Качка.

Також він наголосив, що за чотири години переговорів опція закриття кордону, про яку сьогодні заявив польский прем’єр Дональд Туск, не згадувалася. Тарас Качка погодився з тим, що це було б справді болісне рішення не лише для української економіки, а й для польської.

У рік обсяги торгівлі між Україною та Польщею становлять близько 11,7 млрд гривень, а за польською статистикою навіть більше. А транзит через Польщу зараз є особливо важливим для України, зазначив український представник.

"Поки що без деталей, але конструктивне рішення можливе. У цю хвилину як ніколи — зберігатимемо спокій і наполегливо працюватимемо", — на завершення додав Тарас Качка.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна має возити зерно через Чорне море, а не через Польщу, заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він хоче, щоб торгові обмеження між країнами, які діяли до повномасштабного російського вторгнення, було відновлено.