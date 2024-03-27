Відтепер, як у Apple та Google: в Україні на фондовому ринку запрацював новий сервіс
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В Україні сталася революція корпоративного управління
В Україні на фондовому ринку запрацював новий сервіс e-voting і вже успішно проведено перші збори акціонерів у електронному форматі.
Про це повідомляється на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)
"Відтепер власники компанії можуть брати участь у зборах акціонерів так само як і технологічні світові гіганти Apple, Tesla, Google та інші. Це нова ера корпоративного управління в Україні, адже кожен власник незалежно від того, де він знаходиться, може взяти участь у зборах", — повідомив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов.
Перші збори були проведені 20 березня 2024 року однією з компаній групи МХП через авторизовану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) електронну систему, яка побудована на базі Центрального депозитарію.
Основні функції e-voting:
- забезпечує ідентифікацію і реєстрацію власників (їх представників),
- отримання документів, з якими
- власники можуть ознайомитися під час підготовки до зборів,
- голосування бюлетенем, взяття участі в обговоренні з питань,
- підбиття підсумків голосування.
Електронні збори відкривають нові перспективи для ефективного управління та забезпечують прозорість у процесі прийняття рішень. Це важливий крок у розвитку корпоративного управління та зміцненні довіри акціонерів.