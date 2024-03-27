Теперь, как у Apple и Google: в Украине на фондовом рынке заработал новый сервис

В Украине произошла революция корпоративного управления

В Украине на фондовом рынке заработал новый сервис e-voting и уже успешно проведено первое собрание акционеров в электронном формате.

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР)

"Отныне владельцы компании могут участвовать в собрании акционеров так же, как и технологические мировые гиганты Apple, Tesla, Google и другие. Это новая эра корпоративного управления в Украине, ведь каждый владелец независимо от того, где он находится, может принять участие в собрании", – сообщил Глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Первое собрание было проведено 20 марта 2024 года одной из компаний группы МХП через авторизованную Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) электронную систему, построенную на базе Центрального депозитария.

Основные функции e-voting:

обеспечивает идентификацию и регистрацию владельцев (их представителей),

получение документов, с которыми

владельцы могут ознакомиться во время подготовки к собранию,

голосование бюллетенем, участие в обсуждении по вопросам,

подведение итогов голосования.

Электронные собрания открывают новые перспективы для эффективного управления и обеспечивают прозрачность в процессе принятия решений. Это немаловажный шаг в развитии корпоративного управления и укреплении доверия акционеров.