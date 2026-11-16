208 тонн імпорту в одній категорії: чому митниця не може порахувати вейпи

Дані про конфіскації відомство обмежило

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Державна митна служба не виокремлює електронні сигарети в статистиці імпорту: вейпи рахують разом з електрообладнанням та апаратурою для запису звуку й зображення. За перше півріччя 2026 року до цієї категорії потрапили 208 тонн товарів.

Як розповідав "Телеграф" у матеріалі "Рейди є – результатів не видно: що відомо про державний контроль вейп-ринку", відомство відмовилося надати деталізовані дані про конфіскації. Зауважимо, редакція звернулася до профільних відомств із запитами про боротьбу з нелегальним обігом електронних сигарет і рідин, і виявилось — частина органів не відокремлює цей сегмент у своїй статистиці.

Що митниця включила до 208 тонн імпорту

У запиті до митників журналістів цікавили передусім загальна вартість вилученого у нелегальних учасників ринку майна та судова статистика, без акценту на конкретні фірми чи бренди. Проте Держмитслужба обмежила доступ до деталізованих даних про конфіскації, пославшись на статтю 11 Митного кодексу України, яка захищає інформацію щодо товарів, переміщуваних через кордон.

Натомість відомство надало узагальнені показники за кодом 8543 40 00 00 УКТ ЗЕД. У відповіді разом з електронними сигаретами до цієї групи потрапили різноманітне електричне обладнання та апаратура для запису звуку й зображення. За перше півріччя 2026 року обсяг ввезення цієї сукупності пристроїв становив 208 тонн.

Відповідь Митної служби на запит "Телеграфу" Джерело: Телеграф

За той самий період легально імпортували лише 2,1 тонни готових нікотинових рідин на 237,8 тис. доларів.

Цифри, що надала ДМС Джерело: Телеграф

Це приблизно 10 кілограмів рідини на тонну пристроїв із наведеної митниками групи. Такий розрив може бути пов'язаний з масштабним внутрішнім "самозамісом" та підпільним розливом сировини в Україні.

Раніше за темою: Нікотин-невидимка та харчові добавки для паління: що показав журналістський рейд по вейп-точках у ТРЦ та супермаркетах

За вісім місяців 2026 року митники виявили 70 спроб незаконного переміщення е-сигарет та рідин на загальну суму 9,13 млн гривень.

Як інші рахують порушення

Національна поліція також не веде окремої статистичної звітності щодо протидії нелегальному обігу електронних сигарет і рідин. Протягом 2025–2026 років поліцейські 431 784 рази перевірили об’єкти можливої незаконної торгівлі тютюновою продукцією. З 1 січня 2026 року вони задокументували 5 936 протоколів за статтею 156 КУпАП, вилучили 6 995 електронних сигарет і трохи більш як 818 літрів рідин.

Контроль вейп-ринку розподілений між п’ятьма відомствами з різними підходами до обліку

Державна податкова служба за січень – серпень 2026 року провела понад 20 тисяч фактичних перевірок продавців алкоголю, тютюну та вейпів, виявила 26 тисяч порушень і застосувала штрафи на 1 532,84 млн гривень.

Держпродспоживслужба під час воєнного стану для перевірки за скаргою громадянина мусить отримувати індивідуальне погодження Міністерства охорони здоров’я України. За дев’ять місяців 2026 року служба провела 114 позапланових перевірок по країні та застосувала санкції до 66 суб’єктів на загальну суму 1,3 млн гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про масовість розповсюдження вейпів серед неповнолітніх. Статистика каже, що майже 20% підлітків від 13 до 15 років їх споживають.