Російські олігархи можуть забрати Київстар і великий український банк

Суд Євросоюзу раптом зняв санкції з російських бізнесменів Фрідмана та Авена

Сьогодні з’явилась неочікувана новина. Суд Європейського союзу ухвалив рішення про виключення з санкційного списку росіян Міхаіла Фрідмана та Пєтра Авена. Вони вже давно входять до санкційного списку в Україні, а до їхніх активів в нашій країні у влади є питання. Активі помітні. Серед них є, наприклад, найбільший мобільний оператор Київстар.

Що зміниться після неочікуваного рішення суду ЄС?

Суд не знайшов зв`язків з Путіним

Фрідман та Авен давно домагалися виключення з санкційних списків. Відразу після вторгнення вони виїхали з Росії. І все одно потрапили під санкції в Євросоюзі та Великобританії, а минулого року — ще й у США.

Історія з санкціями проти мільярдерів швидко набула комічності. Фрідман почав скаржитись, що сума, яку йому дозволив витрачати уряд Великобританії, занадто мала. Довелося навіть відмовитися від прислуги та робити все самому.

І от суд ЄС вирішив інакше. В рішенні суду від 10 квітня говориться, що близькість Фрідмана та Авена до Путіна чи його оточення не є доказом того, що вони підтримували дії чи політику Росіїї щодо України або фінансували осіб, відповідальних за анексію Криму чи дестабілізацію в Україні.

Не виключено, що на позицію Європи вплинули "хороші руські". Соратник опозиційного політика Олексія Навального Леонід Волков надсилав листи голові зовнішньополітичної служби ЄС Жозепу Боррелю з проханням зняти санкції з Фрідмана.

Суд вирішив, що внесення Фрідмана та Авена в санкційні списки на період з 28 лютого 2022 року по 15 березня 2023 року не мало підстав.

Під санкціями партнери залишаються. Бо місяць тому ЄС подовжив своє рішення до 15 вересня 2025 року. Фрідман та Авен оскаржують це рішення окремими позовними заявами. Також бізнесмени все ще залишаються під санкціями у Великобританії та США.

Станом на зараз олігархам вдалося отримати лише одну невеличку проміжну перемогу в суді Євросоюзу. Та, за словами голови адвокатського об‘єднання "Кравець і партнери" Ростислава Кравця, цей прецедент дуже важливий. "Спираючись на нього, Фрідман та Авен зможуть більш успішно оскаржувати й інші санкції. І не лише вони, а й інші російські бізнесмени. Тут варто передати привіт нашим Мінюсту та МЗС, які мають тримати подібні справи на контролі. Бо це їхній прокол", — каже Кравець.

Що буде з Sense банком та Київстаром?

В Україні Фрідман та Авен теж під санкціями. Раніше вони мали в нашій країні чимало активів. Sense банк (колишній Альфа-Банк), націоналізовано.

Фрідман та Авен володіють невеликою часткою в компанії Київстар, і через це у мобільного оператора вже купа проблем. Влада піднімала питання націоналізації. А закордонні акціонери, щоб запобігти вилученню бізнесу, навіть переконали колишнього держсекретаря США Майка Помпео посісти топову посаду в Київстарі. Є в них і невеличкий пакет в іншому мобільному операторі, lifecell. Його намагається купити французький мільярдер Ксав’є Ніл.

Що може змінитись? Кравець каже, що вихід з санкційних списків дозволить Фрідману та Авену у майбутньому домагатися через міжнародні суди повернення українського майна.

"Наприклад, вони можуть позиватися у суд при Світовому банку як інвестори, права яких порушені в Україні, вимагати компенсацій за той же націоналізований Альфа-Банк, — каже Кравець. — Якщо суди стануть на бік бізнесменів, Україна не зможе відмовитися платити, бо під арешт можуть потрапити активи нашої держави в ЄС — як забезпечення виконання рішень судів".

Але все може бути і геть не так. На українські санкції рішення суду ЄС не матиме прямого впливу. "Такої підстави для зняття українських санкцій, як скасування санкцій ЄС, — в Законі України "Про санкції" не передбачено, — пояснила "Бізнес-Телеграфу" Катерина Гупало, партнерка та співкерівниця практики кримінального права та захисту бізнесу юридичної компанії Arzinger. — Так само це навряд чи слугуватиме підставою для скасування арешту активів".

А от lifecell буде оскаржувати рішення суду щодо замороження частки Фрідмана (19%). Про це повідомив генеральний директор компанії Ісмет Язиджи. "Рішення суду ЄС означає, що позиції української влади щодо активів Фрідмана та Авена тепер ослабнуть у полеміці з Veon та Turkcell, які намагаються оскаржувати претензії, — додає експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч. — Тепер нашій владі доведеться вже самостійно обґрунтовувати персональні санкції проти російських мільярдерів".