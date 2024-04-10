Российские олигархи могут забрать Киевстар и крупный украинский банк

Суд Евросоюза неожиданно снял санкции с российских бизнесменов Фридмана и Авена

Сегодня появилась неожиданная новость. Суд Европейского союза принял решение об исключении из санкционного списка россиян Михаила Фридмана и Петра Авена. Они уже давно входят в санкционный список в Украине, а к их активам в нашей стране у власти есть вопросы. Активы заметные. Среди них есть, например, крупнейший мобильный оператор Киевстар.

Что изменится после неожиданного решения ЕС?

Суд не нашел связей с Путиным

Фридман и Авен давно добивались исключения из санкционных списков. Сразу после вторжения они уехали из России. И все равно попали под санкции в Евросоюзе и Великобритании, а в прошлом году еще и в США.

История с санкциями против миллиардеров быстро приобрела комичность. Фридман начал жаловаться, что сумма, которую ему позволило тратить правительство Великобритании, слишком мала. Пришлось даже отказаться от прислуги и делать все самому.

И вот суд ЕС решил по-другому. В решении суда от 10 апреля говорится, что близость Фридмана и Авена к Путину или его окружению не являются доказательством того, что они поддерживали действия или политику России в отношении Украины или финансировали лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию в Украине.

Не исключено, что на позицию Европы повлияли "хорошие русские". Соратник оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков посылал письма главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю с просьбой снять санкции с Фридмана.

Суд решил, что внесение Фридмана и Авена в санкционные списки на период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года не имело оснований.

Под санкциями партнеры остаются. Потому что месяц назад ЕС продлил свое решение до 15 сентября 2025 года. Фридман и Авен оспаривают это решение отдельными исковыми заявлениями. Также бизнесмены по-прежнему остаются под санкциями в Великобритании и США.

По состоянию на данный момент олигархам удалось одержать лишь одну небольшую промежуточную победу в суде Евросоюза. Но, по словам главы адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, этот прецедент очень важен. "Опираясь на него, Фридман и Авен смогут более успешно обжаловать и другие санкции. И не только они, но и другие российские бизнесмены. Здесь следует передать привет нашим Минюсту и МИД, которые должны держать подобные дела на контроле. Потому что это их прокол", — говорит Кравец.

Что будет с Sense банком и Киевстаром?

В Украине Фридман и Авен тоже под санкциями. Раньше у них было в нашей стране немало активов. Sense банк (бывший Альфа-Банк), национализирован.

Фридман и Авен владеют небольшой долей в компании Киевстар, и поэтому у мобильного оператора уже куча проблем. Власть поднимала вопросы национализации. А зарубежные акционеры, чтобы предотвратить национализацию бизнеса, даже убедили бывшего госсекретаря США Майка Помпео занять топовую должность в Киевстаре. Есть у них и небольшой пакет в другом мобильном операторе, lifecell. Его пытается купить французский миллиардер Ксавье Нил.

Что может измениться? Кравец говорит, что выход из санкционных списков позволит Фридману и Авену в будущем добиваться через международные суды возвращения украинского имущества.

"Например, они могут подавать в суд при Всемирном банке как инвесторы, права которых нарушены в Украине, требовать компенсаций за тот же национализированный Альфа-Банк, — говорит Кравец. — Если суды станут на сторону бизнесменов, Украина не сможет отказаться платить, потому что под арест могут попасть активы нашего государства в ЕС — как обеспечение выполнения решений судов".

Но все может быть и совсем не так. На украинские санкции решение суда ЕС не будет иметь прямого влияния. "Такого основания для снятия украинских санкций, как отмена санкций ЕС, — в Законе Украины "О санкциях" не предусмотрено, — пояснила "Бизнес-Телеграфу" Екатерина Гупало, партнер и соруководитель практики уголовного права и защиты бизнеса юридической компании Arzinger. — Так же это вряд ли будет служить основанием для отмены ареста активов".

А вот lifecell будет обжаловать решение суда по замораживанию доли Фридмана (19%). Об этом сообщил генеральный директор компании Исмет Язиджи. "Решение суда ЕС означает, что позиции украинских властей по активам Фридмана и Авена теперь ослабеют в полемике с Veon и Turkcell, которые пытаются оспаривать претензии, — добавляет эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич. — Теперь нашей власти придется уже самостоятельно обосновывать персональные санкции против российских миллиардеров".