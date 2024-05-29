Власники-ноунейми та зв’язок з Порошенком: хто стоїть за переможцями 10-мільярдного тендеру Міноборони

Оточення Порошенка посилює позиції на тендерах Міноборони

Близька до бізнес-імперії п’ятого президента Петра Порошенка група може отримати мільярди за постачання продуктів Збройним Силам України. 22 травня ДП Міністерства оборони України "Державний оператор тилу" провело найбільший тендер цього року на постачання комплектів продуктів. Очікувана вартість закупівлі склала майже 11,5 млрд грн. "Бізнес-Телеграф" знайшов в результатах чимало цікавого.

Невідомі переможці

Тендер складався з чотирьох лотів. Кожний отримала окрема компанія.

Найменший лот на 1,583 млрд грн виграв абсолютний новачок, київський консорціум "Юнайтед Фуд Груп". Компанія зареєстрована за три тижні до тендеру, 1 травня. Головний "важковаговик" консорціуму — Іван Чайківський. Він відомий як засновник тернопільської корпорації "Агропродсервіс" із земельним банком в 40 000 га, свинокомплексом на 150 000 голів та власним м'ясокомбінатом у Тернополі. Ну і звісно, Чайківський не міг пройти повз політику. З 2019 року він є депутатом Верховної Ради, членом групи "Партія "За майбутнє".

Другий лот з очікуваною вартістю 3,136 млрд грн з пригодами виграла компанія "Асікс Груп". Їй довелось боротись аж з двома конкурентами, і ціна впала до 2,434 млрд грн. Лот розігрували цікаво. Зі старту його виборов нікому не відомий ФОП Іван Шмальченко з Дніпра. Він запропонував найнижчу ціну у 2,193 млрд грн. Проте його миттєво дискваліфікували. І реальна конкуренція вийшла з ТОВ "Контракт Продрезерв 5" з Дніпра. Ця компанія близька до скандального постачальника Міноборони "Гарна страва" Євгенії Шелест. Саме вона у 2023 році постачала військовим картоплю по 27 грн за кг. Це було приблизно вдвічі дорожче за ринкові ціни.

Третій лот з такою ж очікуваною вартістю виборов ще один номінальний новачок – ТОВ "Гранпрі Лтд" з Одеси. Його пропозиція склала 2,517 млрд грн. Компанія оформлена на ще одного "ноунейма" — одесита Миколу Бахтєярова. Ця людина відома хіба що непростим характером. У кінці 2022 року Приморський суд Одеси оштрафував Бахтєярова за вчинення "домашнього насильства психологічного характеру". Він "висловлювався нецензурною лайкою, принижував честь та гідність своєї дружини".

Нарешті, четвертий лот дістався компанії "Міт Пром". Її фінальна пропозиція склала 2,519 млрд грн. Львівська компанія номінально також є новачком. Свій перший контракт за результатами торгів в Prozorro на постачання продуктів ЗСУ вона підписала у квітні цього року на 400 млн грн. На папері засновницею компанії виступає жителька села Сопошин Львівської області Ольга Михайлова. Проте фактичною власницею компанії може бути знаменита білоцерківська бізнесвумен Тетяна Глиняна. Та сама, що стояла за постачанням ЗСУ славетних яєць по 17 гривень.

Клієнти Порошенка

Переможців двох з чотирьох лотів, ТОВ "Асікс Груп" та ТОВ "Гранпрі Лтд", можна віднести до сфери впливу одеського підприємця Валерія Друзенка. "Телеграф" вже писав про компанії з його орбіти "Нова-постач" та "Біосоіл", які стали одними з найбільших постачальників продуктів для армії у 2022 році, отримавши замовлення майже на 6 млрд грн.

Зв’язок з Порошенком випадково виявили правоохоронці. В серпні 2022 року проти постачальників Міноборони, які були записані на підставних осіб, було відкрито провадження по справі щодо ухилення від сплати податків.

В його рамках були арештовані рахунки контрагентів та вигодонабувачів цієї схеми. І серед них знайшлись цікаві компанії. Наприклад, ТОВ "ПК "Зоря Поділля" та ТОВ "Група Агропродінвест", які належать Петру Порошенку. За даними Офісу генпрокурора, "Нова-постач" та "Біосоіл" перевели на їхні рахунки майже пів мільярда гривень як передплату за цукор (згодом ці рахунки також були арештовані).

Навряд чи стало збігом те, що всі компанії з пулу Друзенка виявились клієнтами Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) Порошенка. Серед них засвітилось і ТОВ "Асікс Груп", рахунки якого також арештував суд. І станом на квітень 2024 року зняти цей арешт компанія не змогла.

Інший переможець тендеру, ТОВ "Гранпрі Лтд", також є клієнтом банку Порошенка. До того ж ця компанія задекларувала отримання обладнання в оренду у дружини Валерія Друзенка. Тож особливих сумнівів у їхньому зв’язку немає.

І найбільшою інтригою залишається те, чи стануть зв’язки компаній-переможців з експрезидентом на заваді отримання ними ще одного величезного держзамовлення. На цей раз — майже на 5 млрд грн.