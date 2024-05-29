Владельцы-ноунеймы и связь с Порошенко: кто стоит за победителями 10-миллиардного тендера Минобороны

Окружение Порошенко усиливает позиции на тендерах Минобороны

Близкая к бизнес-империи пятого президента Петра Порошенко группа может получить миллиарды за поставки продуктов Вооруженным Силам Украины. 22 мая ГП Министерства обороны Украины "Государственный оператор тыла" провело крупнейший тендер в этом году на поставку комплектов продуктов. Ожидаемая стоимость закупки составила почти11,5 млрд грн. "Бизнес-Телеграф" нашел в результатах немало интересного.

Неизвестные победители

Тендер состоял из четырех лотов. Каждый получил отдельную компанию.

Самый маленький лот на 1,583 млрд грн выиграл абсолютный новичок, киевский консорциум "Юнайтед Фуд Групп". Компания зарегистрирована за три недели до тендера, 1 мая. Главный "тяжеловес" консорциума — Иван Чайковский. Он известен как основатель тернопольской корпорации "Агропродсервис" с земельным банком в 40 000 га, свинокомплексом на 150 000 голов и собственным мясокомбинатом в Тернополе. Ну и конечно, Чайковский не мог пройти мимо политики. С 2019 года он является депутатом Верховной Рады, членом группы "Партія "За майбутнє".

Второй лот с ожидаемой стоимостью 3,136 млрд грн с приключениями выиграла компания "Асикс Групп". Ей пришлось бороться с двумя конкурентами, и цена упала до 2,434 млрд грн. Лот разыгрывали интересно. Со старта его завоевал никому не известный ФОП Иван Шмальченко из Днепра. Он предложил самую низкую цену в 2,193 млрд грн. Однако его мгновенно дисквалифицировали. И реальная конкуренция вышла с ООО "Контракт Продрезерв 5" из Днепра. Эта компания близка к скандальному поставщику Минобороны "Гарна страва" Евгении Шелест. Именно она в 2023 году снабжала военных картофелем по 27 грн за кг. Это было примерно вдвое дороже рыночных цен.

Третий лот с такой же ожидаемой стоимостью завоевал еще один номинальный новичок – ООО "Гранпри Лтд" из Одессы. Его предложение составило 2,517 млрд грн. Компания оформлена на еще одного "ноунейма" — одессита Николая Бахтеярова. Этот человек известен разве что непростым характером. В конце 2022 года Приморский суд Одессы оштрафовал Бахтеярова за "домашнее насилие психологического характера". Он "выражался нецензурной бранью, унижал честь и достоинство своей жены".

Наконец, четвертый лот достался компании "Мит Пром". Ее финальное предложение составило 2,519 млрд грн. Львовская компания номинально также новичок. Свой первый контракт по результатам торгов в Prozorro на поставку продуктов ВСУ она подписала в апреле этого года на 400 млн грн. На бумаге основательницей компании выступает жительница села Сопошин Львовской области Ольга Михайлова. Однако фактической владелицей компании может быть знаменитая белоцерковская бизнес-вумен Татьяна Глиняная. Та самая, что стояла за поставкой ВСУ знаменитых яиц по 17 гривен.

Клиенты Порошенко

Победителей двух из четырех лотов, ООО "Асикс Груп" и ООО "Гранпри Лтд" можно отнести к сфере влияния одесского предпринимателя Валерия Друзенко. "Телеграф" уже писал о компаниях с его орбитs "Нова-постач" и "Биосоил", которые стали одними из крупнейших поставщиков продуктов для армии в 2022 году, получив заказ почти на 6 млрд грн.

Связь с Порошенко случайно обнаружили правоохранители. В августе 2022 года против поставщиков Минобороны, записанных на подставных лиц, было открыто производство по делу об уклонении от уплаты налогов.

В его рамках были арестованы счета контрагентов и выгодоприобретателей этой схемы. И среди них нашлись интересные компании. Например, ООО "ПК "Заря Подолья" и ООО "Группа Агропродинвест", принадлежащие Петру Порошенко. По данным Офиса генпрокурора, "Нова-постач" и "Биосоил" перевели на их счета почти полмиллиарда гривен в качестве предоплаты за сахар (впоследствии эти счета также были арестованы).

Вряд ли стало совпадением, что все компании из пула Друзенко оказались клиентами Международного инвестиционного банка (МИБ) Порошенко. Среди них засветилось и ООО "Асикс Групп", счета которого также арестовал суд. И по состоянию на апрель 2024 года снять этот арест компания не смогла.

Другой победитель тендера, ООО "Гранпри Лтд" также является клиентом банка Порошенко. К тому же эта компания задекларировала получение оборудования в аренду у супруги Валерия Друзенко. Так что особых сомнений в их связи нет.

И самой большой интригой остается то, не помешают ли связи компаний-победителей с экс-президентом получению ими еще одного огромного госзаказа. В этот раз — почти на 5 млрд грн.