Де дешевше купити генератор і EcoFlow. Є два варіанти, їхні плюси та мінуси

Найменша різниця в цінах українських та європейських магазинів на EcoFlow

В Україні на тлі масових відключень електроенергії посилюється дефіцит техніки "від блекауту" , а ціни на неї стрімко зростають. У багатьох продавців товару вже немає, формують списки клієнтів під майбутні постачання, які обіцяють через місяць-півтора. Передоплату треба внести вже зараз — 50%, а то й 100% від вартості техніки.

Але як розповів "Телеграфу" енергоринку й голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, є ще один варіант. Техніку можна замовити напряму́ на закордонних інтернет-майданчиках. Причому ціни там нижчі, аніж в українських магазинах. Щоправда, є нюанси з доставлянням.

"Телеграф" з'ясовував як замовити генератори, зарядні станції чи сонячні панелі за кордоном і скільки доведеться заплатити.

Розпродажі та "кумедні" ціни

В Україні техніка "від блекауту" закінчується — багато моделей вже в дефіциті, ціни зростають. Але на закордонних інтернет-майданчиках такої проблеми нема — вибір обладнання дуже широкий. Та головне — ціни нижчі, аніж в Україні.

Наприклад, в інтернет-магазині мережі Mediamarkt (вона працює у Німеччині та Польщі) дизельний генератор Hahn&Sohn HD 9000 SA зараз пропонують зі знижкою — за 1499 євро (стара ціна — 2499 євро).

На українському майданчику prom.ua такий же генератор виставлений за 140 тисяч гривень. За нинішнім курсом це 3174 євро, тобто набагато дорожче не лише від акційної, а й від повної ціни Mediamarkt.

Інверторний генератор на 7 кіловатів AiPower SC8000i на Mediamarkt продають за 1700 євро. Акції на нього нема, це повна ціна.

В Україні таку модель генератора теж пропонують, але вже дорожче, аніж за 100 тисяч гривень. Наприклад, фірма Power Live виставила цінник 103 тисячі гривень, а це 2335 євро, тобто на 600 дорожче, аніж у Європі.

У мережі електроніки та побутової техніки Comfy ця ж модель коштує 102 949 гривень, а на майданчику Electro 100 — майже 108 тисяч.

А що з зарядними станціями?

На сервісі онлайн-продажів Amazon зарядну станцію EcoFlow River 2 продають за 207 євро. В Україні, за даними інтернет-магазину Hotline , діапазон цін на таку модель коливається від 10 550 до 17 220 гривень, це 239—390 євро. Як бачимо, мінімальна цінова планка в українських продавців не набагато вища, ніж цінник Amazon. Інша річ, що по 10,5 тис. грн ця зарядна станція залишилася у ліченої кількості продавців. Інші пропонують чекати нових постачань, але попереджають, що ціни можуть змінитися. Тож, щоб купити цю зарядну станцію в Україні зараз, доведеться переплачувати майже вдвічі.

Та все ж по EcoFlow різниця в цінах в українських та європейських магазинах не така велика, як у випадку з генераторами.

Скажімо, інша модель EcoFlow — Delta Max 2000 — на Mediamarkt коштує близько 1540 євро.

В Україні, за даними Hotline, ціни на цю модель коливаються від 59 999 до 84 999 гривень, тобто 1360—1927 євро. Нижня цінова планка навіть менша за європейську.

Причина в тому, що в Україні з минулого року працює офіційний постачальник EcoFlow. Як розказали "Телеграфу" в авторизованому магазині, ціни у нас плюс-мінус такі ж як і в Європі. Але зараз є перебої з деякими моделями, чекають нових поставок. Коли вони будуть, в магазині не змогли уточнити. Є ще й інші продавці, і, коли з офіційними постачаннями проблеми, вони намагаються заробити по максимуму.

На Amazon досить широкий вибір сонячних панелей для побутового використання. Скажімо, набір панелей плюс накопичувач-батарею EcoFlow пропонують зі знижкою 15% — за 1099 євро. Панелі виробляють електроенергію, поки є сонце, а потім її можна використовувати на потреби будинку..

В Україні схожі комплекти коштують 50—70 тисяч гривень, але у багатьох продавців їх вже нема.

Чимало варіантів сонячних панелей можна знайти також в інтернет-магазині роздрібної торгівлі малого бізнесу Китаю AliExpress. Наприклад, набір панелі плюс батарея від виробника Allpowers обійдуться близько 500—600 доларів.

На цьому майданчику є й багато недорогих павербанків. Скажімо, Baseus 3000 mAh коштує 1500 гривень. В Україні такий же пропонують за 3000—3500 гривень.

В цілому на AliExpress багато акційних пропозицій по техніці "від блекауту". Можна знайти досить пристойні моделі за смішні гроші, як от, наприклад, зарядну станцію LiFePo4 Battery зі знижкою майже 70% — за 9455 гривень чи генератор на 4,8 кіловата зі знижкою 60% — за 11 тис. грн. Українські продавці пропонують моделі такої потужності мінімум за 30 тисяч.

Як доставити в Україну

Втім, техніку "від блекауту", яку не проблема замовити у закордонних продавців, ще треба доставити в Україну. І з цим — чимало нюансів.

Наприклад, з AliExpress більшість енергетичних товарів з початку війни напряму́ в Україну не доставляють. Це пов'язано з обмеженнями на провезення техніки з елементами живлення транзитом через інші країни (а саме так зараз доставляють в Україну товари з Китаю).

Це не означає, що українці не можуть замовити з китайського майданчика генератор чи павербанк. Просто доведеться переплатити. Постійні покупці техніки на AliExpress, з якими поспілкувався "Телеграф", радять зареєструватися у якійсь з українських служб доставки (скажімо, "Міст Експрес" чи "Нова пошта") й отримати там адресу складу в європейській країні, наприклад, у Польщі. І вже цю адресу вказати як пункт призначення при замовленні на AliExpress.

Доставка більшості товарів з AliExpress до пункту призначення безкоштовна. А от за доставку з європейського складу на українську адресу вже доведеться заплатити. Тариф досить високий — 7—8 євро за кілограм. Тобто, замовляти важкий генератор за такою таксою навряд чи дуже вигідно, доставка може коштувати за сотню євро.

А от, наприклад, переплата за павербанк, який важить небагато, буде дріб'язковою — усього кілька євро.

З європейських і американських магазинів в Україну наші служби доставки теж возять техніку. Але там та ж проблема зависоких тарифів. Скажімо, "Нова пошта" рахує за товари з Amazon по 7 доларів за кожні пів кілограма. Строк доставки — від 7 днів.

Але є й інші варіанти. Наприклад, можна замовити доставку не великим службам, а приватним посередникам, яких зараз чимало. У них апетити значно нижчі — від долара за кілограм ваги товару. Тобто за доставку генератора доведеться заплатити 30—50 доларів, а зарядної станції — 5—10 доларів. Та є ризик натрапити на шахраїв і взагалі залишитися без товару.

Київський юрист Олександр Ярецький, який зробив свій приватний будинок енергонезалежним, розповів "Телеграфу", що частину обладнання замовляв на AliExpress.

— Придбав інвертор на 8 кіловатів і батарею на 5 кіловатів. Усе разом обійшлося близько 95 тисяч гривень. В Україні це було б суттєво дорожче, бо тільки батарея такої потужності коштує 2 тисячі євро, — каже Ярецький.

Він також додав, що знайома привезла з Польщі сонячні панелі й теж чимало зекономила.

— Але з сонячними панелями легко втрапити у халепу, тут потрібна консультація фахівця, бо можна, наприклад, купити систему, яка буде генерувати струм і тут же зливати його у загальну мережу. А от більш просту техніку — генератори, зарядні станції за кордоном вигідно купувати, — розказує Ярецький.

Чи треба платити податок з генератора

Є ще один нюанс придбання техніки за кордоном — податки. За українським законодавством, приватні особи можуть завозити без мит і податків товарів на 150 євро. Все, що більше від цієї суми, обкладають 10% мита та 20% ПДВ. Наприклад, якщо сонячна панель коштує 1000 євро, то з 850 євро треба сплатити 30% або 255 євро. Але можна отримати відшкодування податку у країні придбання товару (за системою tax free), щоправда, у більшості країн ЄС на техніку повертають не 20%, а 12—15%.

Та недавно українська влада анонсувала скасування податків на енергетичне обладнання. Пільги можуть запрацювати вже з серпня цього року. Про це повідомив голова профільного комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус, виступаючи на нараді з питань імпорту електроенергії, організованої Федерацією роботодавців України. За словами Геруса, з цього приводу готується поправка до законодавства. Схожі пільги вже діяли торік, але їх скасували. Якщо податки з енергообладнання знову знімуть, купувати його за кордоном стане ще вигідніше.