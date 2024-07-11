Где дешевле купить генератор и EcoFlow. Есть два варианта, их плюсы и минусы

Самая низкая разница в ценах украинских и европейских магазинов на EcoFlow

В Украине на фоне массовых отключений электроэнергии усиливается дефицит техники "от блэкаута" , а цены на нее стремительно растут. У многих продавцов товара уже нет, формируют списки клиентов под будущие поставки, которые обещают через месяц-полтора. Предоплату нужно внести уже сейчас — 50%, а то и 100% стоимости техники.

Но, как рассказал "Телеграфу" эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, есть еще один вариант. Технику можно заказать напрямую на зарубежных интернет-площадках. Причем цены там ниже, чем в магазинах. Правда, есть нюансы с доставкой.

"Телеграф" выяснял, как заказать генераторы, зарядные станции или солнечные панели за границей и сколько придется заплатить.

Распродажи и "смешные" цены

В Украине техника "от блэкаута" заканчивается – многие модели уже в дефиците, цены растут. Но на зарубежных интернет-площадках такой проблемы нет – выбор оборудования очень широк. Но главное — цены ниже, чем в Украине.

Например, в интернет-магазине сети Mediamarkt (она работает в Германии и Польше) дизельный генератор Hahn&Sohn HD 9000 SA сейчас предлагают со скидкой – за 1499 евро (старая цена – 2499 евро).

На украинской площадке prom.ua такой же генератор выставлен за 140 тысяч гривен. По нынешнему курсу это 3174 евро, то есть гораздо дороже не только акционной, но и полной цены Mediamarkt.

Инверторный генератор на 7 киловатт AiPower SC8000i на Mediamarkt продается за 1700 евро. Акции на него нет – это полная цена.

В Украине такую модель генератора тоже предлагают, но уже дороже чем за 100 тысяч гривен. Например, фирма Power Live выставила ценник 103 тысяч гривен, а это 2335 евро, то есть на 600 дороже, чем в Европе.

В сети электроники и бытовой техники Comfy эта же модель стоит 102 949 гривен, а на площадке Electro 100 – почти 108 тысяч.

А что с зарядными станциями?

На сервисе онлайн-продаж Amazon зарядную станцию EcoFlow River 2 продают за 207 евро. В Украине, по данным интернет-магазина Hotline , диапазон цен на такую модель колеблется от 10 550 до 17 220 гривен, это 239—390 евро. Как видим, минимальная ценовая планка у украинских продавцов не намного выше ценника Amazon. Другое дело, что по 10,5 тыс. грн. эта зарядная станция осталась у считаного количества продавцов. Остальные предлагают ждать новых поставок, но предупреждают, что цены могут измениться. Чтобы купить эту зарядную станцию в Украине сейчас, придется переплачивать почти вдвое.

И все же по EcoFlow разница в ценах в украинских и европейских магазинах не такая большая, как в случае с генераторами.

Скажем, другая модель EcoFlow – Delta Max 2000 – на Mediamarkt стоит около 1540 евро.

В Украине, по данным Hotline, цены на эту модель колеблются от 59 999 до 84 999 гривен, то есть 1360—1927 евро. Нижняя ценовая планка даже меньше европейской.

Причина в том, что с прошлого года в Украине работает официальный поставщик EcoFlow. Как рассказали "Телеграфу" в авторизованном магазине, цены у нас плюс-минус такие же, как и в Европе. Но сейчас существуют перебои с некоторыми моделями, ожидают новых поставок. Когда они будут, в магазине не смогли уточнить. Есть еще и другие продавцы, и, когда с официальными поставками проблемы, они пытаются заработать по максимуму.

На Amazon достаточно широкий выбор солнечных панелей для бытового использования. Скажем, набор панелей плюс накопитель-батарею EcoFlow предлагают со скидкой 15% – за 1099 евро. Панели вырабатывают электроэнергию, пока есть солнце, а затем ее можно использовать на нужды дома.

В Украине похожие комплекты стоят 50—70 тысяч гривен, но у многих продавцов их уже нет.

Множество вариантов солнечных панелей можно найти также в интернет-магазине розничной торговли малого бизнеса Китая AliExpress. К примеру, набор панели плюс батарея от производителя Allpowers обойдутся приблизительно в 500—600 долларов.

На этой площадке есть и много недорогих повербанков. Скажем, Baseus 3000 mAh стоит 1500 гривен. В Украине такой же предлагают по 3000—3500 гривен.

В целом на AliExpress много акционных предложений по технике "от блэкаута". Можно найти довольно приличные модели за смешные деньги, например, зарядную станцию LiFePo4 Battery со скидкой почти 70% — за 9455 гривен или генератор на 4,8 киловатта со скидкой 60% — за 11 тыс. грн. Украинские продавцы предлагают модели такой мощности минимум за 30 тысяч.

Как доставить в Украину

Впрочем, технику "от блэкаута", которую не проблема заказать у зарубежных продавцов, еще нужно доставить в Украину. И с этим — немало нюансов.

Например, с AliExpress большинство энергетических товаров с начала войны напрямую в Украину не доставляют. Это связано с ограничениями на провоз техники с элементами питания транзитом через другие страны (а именно так сейчас доставляют в Украину товары из Китая).

Это не значит, что украинцы не могут заказать с китайской площадки генератор или повербанк. Просто придется переплатить. Постоянные покупатели техники на AliExpress, с которыми пообщался "Телеграф", советуют зарегистрироваться в какой-то из украинских служб доставки (скажем, "Мист Экспресс" или "Новая почта") и получить там адрес склада в европейской стране, например, в Польше. И уже этот адрес указать в качестве пункта назначения при заказе на AliExpress.

Доставка большинства товаров с AliExpress в пункт назначения бесплатная. А вот за доставку с европейского склада на украинский адрес уже придется заплатить. Тариф достаточно высокий – 7—8 евро за килограмм. То есть заказывать тяжелый генератор по такой таксе вряд ли очень выгодно, доставка может стоить за сотню евро.

А вот, например, переплата за повербанк, который весит немного, будет небольшой — всего несколько евро.

Из европейских и американских магазинов в Украину наши службы доставки тоже возят технику. Но там та же проблема высоких тарифов. Скажем, "Новая почта" насчитывает за товары с Amazon по 7 долларов за каждые полкилограмма. Срок доставки – от 7 дней.

Но есть и другие варианты. К примеру, можно заказать доставку не большим службам, а частным посредникам, которых сейчас немало. У них аппетиты значительно ниже – от доллара за килограмм веса товара. То есть за доставку генератора придется заплатить 30—50 долларов, а зарядной станции – 5—10 долларов. Но есть риск попасть на мошенников и вообще остаться без товара.

Киевский юрист Александр Ярецкий, который сделал свой частный дом энергонезависимым, рассказал "Телеграфу", что часть оборудования заказывал на AliExpress.

— Приобрел инвертор на 8 киловатт и батарею на 5 киловатт. Все вместе обошлось около 95 тысяч гривен. В Украине это было бы существенно дороже, потому что только батарея такой мощности стоит 2 тысячи евро, — говорит Ярецкий.

Он также добавил, что знакомая привезла из Польши солнечные панели и тоже прилично сэкономила.

— Но с солнечными панелями легко попасть впросак, здесь нужна консультация специалиста, потому что можно, например, купить систему, которая будет генерировать ток и тут же сливать его в общую сеть. А вот более простую технику – генераторы, зарядные станции за границей выгодно покупать, – рассказывает Ярецкий.

Нужно ли платить налог с генератора

Есть еще один нюанс приобретения техники за границей – налоги. По украинскому законодательству, частные лица могут завозить без пошлин и налогов товаров на 150 евро. Все, что больше этой суммы, облагают 10% пошлины и 20% НДС. К примеру, если солнечная панель стоит 1000 евро, то с 850 евро нужно заплатить 30%, или 255 евро. Но можно получить возмещение налога в стране приобретения товара (по системе tax free), правда, в большинстве стран ЕС на технику возвращают не 20%, а 12—15%.

Однако недавно украинские власти анонсировали отмену налогов на энергетическое оборудование. Льготы могут заработать уже с августа нынешнего года. Об этом сообщил глава профильного комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, выступая на совещании по вопросам импорта электроэнергии, организованном Федерацией работодателей Украины. По словам Геруса, на этот счет готовится поправка к законодательству. Подобные льготы уже действовали в прошлом году, но они были отменены. Если налоги с энергооборудования снова снимут, покупать его за границей станет еще выгоднее.