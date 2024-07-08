Сонячні панелі продадуть у кредит під нуль відсотків

Кредит на оснащення будинку сонячною панеллю можна взяти під 0% річних

Хоча в понеділок, 8 липня, ситуація з відключенням дещо краща, ніж минулого тижня, загалом обмеження продовжаться. І в цих умовах вирішення проблеми нестачі електроенергії для кожного стає особливо актуальним, у чому українцям готові допомогти держава та 17 найбільших банків, які підписали Меморандум про кредитування відновлення енергоінфраструктури – "Меморандум 17".

Про це повідомив віце-президент Асоціації українських банків, голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов. За його словами, зараз енергокредит можна взяти за ставкою від 0% до 13,5% річних.

Так, у рамках спецпрограми "Відновлення енергетичної інфраструктури", ОСББ, які є учасниками програм "Енергодім" та "ГрінДім" від Фонду енергоефективності, можуть оформити кредит строком до 5 років на суму до 3 млн грн під 13,5% річних на перший рік. Під цю програму підпадає реалізація енергоефективних проектів, придбання та встановлення сонячних панелей та теплових насосів. Таких кредитів «Глобус», за словами його голови, розраховує видати до кінця року близько 100.

«П’ятого липня в рамках прийнятої Стратегії кредитування програма пільгових кредитів „5-7-9”, вона була суттєво розширена саме на потреби громадян та бізнесу у досягненні енергонезалежності. Так, дія програми вже поширюється на придбання обладнання для генерації та зберігання електричної енергії з альтернативних джерел (сонячної та вітрової) для ОСББ та ЖБК під 7% річних. Домогосподарства можуть отримати кредити без застав під 0% на суму 480 тис. грн з терміном погашення до 480 тис. грн. на 10 років під закупівлю тих самих сонячних панелей», наголосив Сергій Мамедов.

Що ж до малого та середнього бізнесу, то підприємства зможуть придбати в кредит газотурбінні, газопоршневі та біогазові генераційні установки на суму до 150 млн. грн. із строком погашення до 10 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про умови отримання енергокредитів від держави. За них можна придбати, наприклад, сонячні панелі.