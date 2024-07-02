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Попит на техніку "від блекауту" злетів: що розбирають найбільше

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Олена Руденко Олена Руденко
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Українці шукають способів не залишатися без електрики
Українці шукають способів не залишатися без електрики. Фото Колаж "Телеграфу"

Найшвидше розкуповують потужніші моделі

З весни, коли Росія знову почала завдавати ударів по енергосистемі України, українці почали активно скуповувати зарядні станції та генератори. Попит на техніку "від блекауту" з кожним днем зростає.

Про це йдеться у статті "Телеграфа": Українцям не вистачає генераторів та повербанків. Що потрібно знати про ціни.

Як нам розповіла керівник департаменту зовнішніх комунікацій мережі "Алло" Юлія Кушніренко, найбільш популярними є зарядні станції та генератори — з травня почався пік продажів. За її словами, всього за два дні (15—16 травня) продаж зарядних станцій порівняно з 8—9 травня зріс майже втричі. Продажі повербанків за цей період виросли майже на 240%, а генераторів – на 200%.

"У червні попит знову зріс. Порівняно з червнем минулого року збільшення продажів повербанків на 30%, генераторів — на 55%, зарядних станцій — на 452%. Якщо порівнювати з травнем 2024 року, то повербанки почали купувати більше на 70%, генераторів — На 138%, зарядних станцій — на 153%", — розповіла Кушніренко.

Вона додала, що найбільший попит виник на зарядні станції на 20-50 тис. мА-година. Причому найшвидше розкуповують саме потужнішу техніку.

Серед генераторів українці обирають інверторні та бензинові моделі. Найбільш популярні зарядні станції – на 1000–15000 Вт.

У мережі "Епіцентр" "Телеграфу" підтвердили, що з другої половини травня розпочався справжній ажіотаж на товари, які допомагають пережити відключення електроенергії. Наприклад, продаж генераторів у травні порівняно з березнем-квітнем зріс у 2,4 рази, а в червні — майже втричі. Найбільший попит мають моделі на 5 кВт. Вони дають можливість забезпечити базові потреби в електроенергії у приватному будинку.

Ще більш активно збільшився продаж зарядних станцій – у травні-червні вони зросли порівняно з березнем-квітнем у 3,5 рази, а порівняно з минулим роком – більш ніж у 10 разів. Покупці віддають перевагу потужним моделям — на 1-2 кВт. Вони дозволяють забезпечити освітлення та роботу необхідних побутових приладів (холодильника, телевізора, роутера тощо).

Продажі повербанків, зазначила представник "Епіцентру" Юлія Чудновець, за останній місяць зросли втричі. Основний попит — на потужні моделі на 30-40 тисяч міліампер-годин.

За її словами, спостерігається зростання попиту на портативні сонячні панелі. Однак поки що обсяги не йдуть у жодне порівняння з продажем іншої техніки "від блекауту".

"У відсотковому співвідношенні сонячні панелі купують лише 5% тих, хто обирає зарядні станції", — зазначила Чудновець.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки жителям кожної квартири обійдеться встановлення сонячної панелі на багатоповерхівку. Деякі будинки вже переходять на життя в автономному режимі.

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#Техніка #Відключення світла #Блекаут