Ліміти, штрафи і не тільки: як у світі борються з енергодефіцитом, і чи допоможе це Україні уникнути блекаутів

Сонячні батареї, Нега-Ватт та штрафи за кімнатну температуру допомагають розв'язати проблему нестачі електрики

Україна зазнає величезного дефіциту електроенергії через бомбардування енергооб’єктів російськими агресорами. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, Україна вже втратила близько 8 ГВт потужності в енергосистемі. "Якби це сталося в будь-якій іншій країні, там був би тотальний блекаут", — заявив він.

А тим часом у світі існує безліч країн з дефіцитом електроенергії. В Індії та ПАР кілька років відбуваються багатогодинні відключення світла. Нинішнього року населені пункти Чорногорії, Боснії, Албанії та міста на більшій частині узбережжя Хорватії пережили тотальне відключення електрики.

"Телеграф" розбирався, як країни з енергетичним дефіцитом розв'язують проблему масових відключень і що Україна може почерпнути з їхнього досвіду.

Діти сонця. Як південноафриканці за допомогою сонячних батарей протистоять віяловим відключенням

Протягом останніх 15 років Південно-Африканська Республіка (ПАР) страждає на дефіцит електроенергії. Збої у подачі електроенергії зросли зі 176 тис. МВт у 2007 році до майже 20 млн МВт у 2023-му.

Віялові відключення електрики в містах найрозвиненішої в промисловому відношенні країни Африки тривають від двох до восьми годин на день. Систематичні відключення світла у містах ПАР стали однією з причин провалу на виборах Африканського національного конгресу, що править у країні вже понад 30 років.

Новий коаліційний уряд ПАР справедливо вважає головною причиною енергетичної кризи сильну залежність країни від великих вугільних ТЕС. Ці неефективні станції, більшість з яких побудовані до 1990-х років, часто ламаються, вимагають додаткового обслуговування, що призводить до незапланованих відключень.

Для подолання дефіциту електроенергії південноафриканська влада зробила ставку на залучення приватних інвестицій та стимулювання народної ініціативи. Вони запропонували бізнесменам будувати генеруючі потужності на основі газу та відновлюваних джерел енергії, а простим людям — масово встановлювати сонячні батареї на дахах і балконах.

Для реалізації цього плану влада країни втричі скоротила терміни отримання дозволів для будівництва енергетичних проєктів та скасувала екологічні погодження для них. З метою заохочення встановлення сонячних батарей на дахах будівель уряд ввів податкові пільги, а також схему повернення кредитів.

Як результат, лише за рік встановлена потужність сонячних батарей на дахах будівель у ПАР збільшилася — на 349% із 983 МВт у березні 2022 року до 4412 МВт у червні 2023-го. А потужність нових енергогенеруючих проєктів приватного сектору перевищила потужність генерації державної енергокомпанії Eskom. Наприклад, одна з трьох столиць ПАР — Кейптаун, який багато років страждав від віялових відключень світла, для покриття піків енергоспоживання став використовувати два газотурбінні агрегати потужністю 43 МВт і 36 МВт.

Нега-Ватт. Як індійці негативною енергією покривають дефіцит електрики

Аномальна спека, яка регулярно накриває Індію останні кілька років, значно підвищила попит на електроенергію. Коли стовпчик термометра 2022 року кілька тижнів тримався на позначці вище 42 градусів, енергосистема країни не витримала. У багатьох містах Індії почалися аварійні відключення електрики, які періодично повторюються досі. Влітку поточного року уряд Індії очікує на піковий дефіцит електроенергії у розмірі 14 ГВт.

Корінь проблем індійської енергетики у структурі її генерації — понад 75% усієї електроенергії країни виробляють вугільні електростанції з низьким ККД. Вони не можуть збільшити виробництво електроенергії через брак палива. Індійські залізниці не справляються з доставлянням величезної кількості вугілля до станцій. 2022 року, у пік енергокризи, міністерству транспорту навіть довелося скасувати сотні пасажирських рейсів, щоб звільнити шляхи для вугільних потягів.

Подальше збільшення кількості енергоблоків, що працюють на вугільному паливі, в Індії неможливе з екологічної причини. Жителі міст цієї південної країни, які часто страждають від смогу, можуть задихнутися в диму додаткових електростанцій. Тому для боротьби з дефіцитом електроенергії уряд Індії покладається на розвиток генерації з відновлюваних джерел та, головне, на скорочення споживання електроенергії.

Для економії електроенергії індійці застосували оригінальну концепцію Нега-Ватта — одиниці енергії, яка не використана завдяки енергозбереженню.

Уряд законом встановив енергоємним підприємствам цільові показники скорочення енергоспоживання. Підприємства, які внаслідок економії змогли досягти рівня енергоспоживання нижче за певні цільові показники, отримують сертифікати енергозбереження (віртуальні Нега-Ватти. — Авт.) за свою надмірну економію. Ці сертифікати, які в Індії називаються ESCerts, торгуються на енергетичних біржах і охоче купуються тими підприємствами, що перевищили цільові показники енергоспоживання, встановлені для них.

Підприємства, які не здатні виконати цільові показники енергоспоживання або своїми діями, або шляхом купівлі Нега-Ваттов (сертифікатів ESCerts. — Авт.), штрафуються відповідно до закону про енергозбереження. Таким чином, для господарів енергоємних заводів виходи три — або заощаджуй електрику, або купуй Нега-Ватти, або сплачуй штраф.

За допомогою таких заходів уряд Індії має намір досягти економії 19 598 МВт — це більше, ніж встановлена потужність усіх атомних електростанцій України, включаючи Запорізьку.

Як італійці за допомогою штрафів зіскочили з російської газової голки

Зиму 2022—2023 років італійські ЗМІ називають найважчою за останні 50 років. У той період уряд Італії реалізовував політику жорсткої економії для зниження залежності від російського газу, яка багатьом видавалася непереборною.

У 2021 році в Італії природний газ був паливом для 50% усієї електрогенерації та для 70% квартирних систем опалення. Понад 40% всього споживаного країною газу (29 млрд кубометрів із 76) були російськими.

Досвідчений економіст і банкір Маріо Драгі, який очолив у той період уряд Італії, вже на другий день російського вторгнення ініціював екстрений план "стримування споживання газу".

Він передбачав запровадження ліміту на температуру опалення приміщень у холодну пору року. Для промислових будівель максимально допустима температура передбачена +17°С (плюс-мінус 2 градуси допуску). Для всіх інших будівель, у тому числі житлових будинків, взимку максимально допустима температура має бути +19°С (плюс-мінус 2 градуси допуску).

Винятки зробили для лікарень, дитячих садків та інших "чутливих користувачів". Крім того, план передбачав скорочення на 15 днів термінів роботи централізованого опалення: пізніше восени вмикали і раніше навесні вимикали.

Більшість квартир в Італії мають індивідуальну систему опалення. Мешканці можуть самостійно встановлювати комфортну для себе температуру, ігноруючи ліміт. Однак у січні-лютому 2023 року в італійських будинках температура дуже рідко підіймалася вище за 19 градусів. І не лише тому, що італійці є законослухняними громадянами. Місцева поліція активно моніторила приміщення щодо виконання ліміту опалення. Виявлених порушників карали штрафом до 3000 євро. Ліміт на опалення та інші заходи економії, за розрахунками італійського уряду, дозволили скоротити споживання газу на 15%. Внаслідок цього італійці одними з перших у Західній Європі зіскочили з російської газової голки.

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