Лимиты, штрафы и не только: как в мире борются с энергодефицитом и поможет ли это Украине избежать блэкаутов

Солнечные батареи, Нега-Ватт и штрафы за комнатную температуру помогают решить проблему нехватки электричества

Украина испытывает огромный дефицит электроэнергии из-за бомбардировок энергообъектов российскими агрессорами. По словам министра энергетики Германа Галущенко, наша страна уже потеряла около 8 ГВт мощности в энергосистеме. "Если бы это произошло в любой другой стране, там был бы тотальный блэкаут", — заявил он.

А тем временем, в мире существует множество стран с дефицитом электроэнергии. В Индии и ЮАР несколько лет происходят многочасовые отключения света. В этом году населенные пункты Черногории, Боснии, Албании и города на большей части побережья Хорватии пережили тотальное отключение электричества.

"Телеграф" разбирался, как страны с энергетическим дефицитом решают проблему массовых отключений и что Украина может почерпнуть из их опыта.

Дети солнца. Как южноафриканцы с помощью солнечных батарей сопротивляются веерным отключениям

На протяжении последних 15 лет Южно-Африканская Республика (ЮАР) страдает от дефицита электроэнергии. Сбои в подаче электроэнергии выросли со 176 тыс. МВт в 2007 году до почти 20 млн МВт в 2023-м.

Веерные отключения электричества в городах самой развитой в промышленном отношении страны Африки длятся от двух до восьми часов в день. Систематические отключения света в городах ЮАР стали одной из причин провала на выборах правящего в стране уже более 30 лет Африканского национального конгресса.

Новое коалиционное правительство ЮАР справедливо считает главной причиной энергетического кризиса сильную зависимость страны от крупных угольных ТЭС. Эти неэффективные станции, большинство из которых построены до 1990-х годов, часто ломаются, требуют дополнительного обслуживания, что приводит к их незапланированным отключениям.

Для преодоления дефицита электроэнергии южноафриканские власти сделали ставку на привлечение частных инвестиций и стимулирование народной инициативы. Они предложили бизнесменам строить генерирующие мощности на основе газа и возобновляемых источников энергии, а простым людям — массово устанавливать солнечные батареи на крышах и балконах.

Для реализации этого плана власти страны в три раза сократили сроки получения разрешений для строительства энергетических проектов и отменили экологические согласования для них. С целью поощрения установки солнечных батарей на крышах зданий, правительство ввело налоговые льготы, а также схему возврата кредитов.

Как результат, всего за год установленная мощность солнечных батарей на крышах зданий в ЮАР увеличилась — на 349% с 983 МВт в марте 2022 года до 4412 МВт в июне 2023-го. А мощность новых энергогенерирующих проектов частного сектора превысила мощность генерации государственной энергокомпании Eskom. Например, одна из трех столиц ЮАР — Кейптаун, многие годы страдавший от веерных отключений света, для покрытия пиков энергопотребления стал использовать два газотурбинных агрегата мощностью 43 МВт и 36 МВт.

Нега-Ватт. Как индийцы отрицательной энергией покрывают дефицит электрики

Аномальная жара, регулярно накрывающая Индию последние несколько лет, значительно повысила спрос на электроэнергию. Когда столбик термометра в 2022 году несколько недель держался на отметке выше 42 градусов, энергосистема страны не выдержала. В многих городах Индии начались аварийные отключения электричества, которые периодически повторяются до сих пор. Летом текущего года правительство Индии ожидает пиковый дефицит электроэнергии в размере 14 ГВт.

Корень проблем индийской энергетики кроется в структуре ее генерации — более 75% всей электроэнергии страны производят угольные электростанции с низким КПД. Они не могут увеличить производство электроэнергии из-за нехватки топлива. Индийские железные дороги не справляются с доставкой огромного количества угля к станциям. В 2022 году, в пик энергокризиса, министерству транспорта даже пришлось отменить сотни пассажирских рейсов, чтобы освободить пути для угольных составов.

Дальнейшее увеличение количества энергоблоков, работающих на угольном топливе, в Индии невозможно по экологической причине. Жители городов этой южной страны, часто страдающие от смога, могут задохнуться в дыму дополнительных электростанций. Поэтому для борьбы с дефицитом электроэнергии правительство Индии полагается на развитие генерации из возобновляемых источников и, главное, на сокращение потребления электроэнергии.

Для экономии электроэнергии индийцы применили оригинальную концепцию Нега-Ватта — единицы энергии, которая не использована, благодаря энергосбережению.

Правительство законом установило энергоемким предприятиям целевые показатели сокращения энергопотребления. Предприятия, которые за счет экономии смогли достичь уровня энергопотребления ниже определенных целевых показателей, получают сертификаты энергосбережения (виртуальные Нега-Ватты. — Авт.) за свою избыточную экономию. Эти сертификаты, в Индии они называются ESCerts, торгуются на энергетических биржах и охотно покупаются теми предприятиями, которые превысили установленные для них целевые показатели энергопотребления.

Предприятия, которые не способны выполнить целевые показатели энергопотребления либо своими действиями, либо путем покупки Нега-Ваттов (сертификатов ESCerts. — Авт.), подвергаются штрафам в соответствии с законом об энергосбережении. Таким образом, для хозяев энергоемких заводов выбора три — либо экономь электрику, либо покупай Нега-Ватты, либо плати штраф.

С помощью таких мер правительство Индии намерено достичь экономии 19 598 МВт — это больше, чем установленная мощность всех атомных электростанций Украины, включая Запорожскую.

Как итальянцы с помощью штрафов соскочили с российской газовой иглы

Зиму 2022—2023 годов итальянские СМИ называют самой трудной за последние 50 лет. В тот период правительство Италии реализовывало политику жесткой экономии для снижения зависимости от российского газа, которая многим казалась непреодолимой.

В 2021 году в Италии природный газ был топливом для 50% всей электрогенерации и для 70% квартирных систем отопления. Более 40% всего потребляемого страной газа (29 млрд кубометров из 76) были российскими.

Возглавивший в тот период правительство Италии опытный экономист и банкир Марио Драги уже на второй день российского вторжения инициировал экстренный план "сдерживания потребления газа".

Он предусматривал введение лимита на температуру отопления помещений в холодный период года. Для промышленных зданий максимально допустимая температура предусмотрена +17°С (плюс-минус 2 градуса допуска). Для всех других зданий, в том числе жилых домов, зимой максимально допустимая температура должна быть +19°С (плюс-минус 2 градуса допуска).

Исключения сделали для больниц, детских садиков и других "чувствительных пользователей". Кроме того, план предусматривал сокращение на 15 дней сроков работы централизованного отопления: позже осенью включали и раньше весной выключали.

Большинство квартир в Италии имеют индивидуальную систему отопления. Жильцы могут самостоятельно устанавливать комфортную для себя температуру, игнорируя лимит. Однако в январе-феврале 2023 года в итальянских домах температура очень редко поднималась выше 19 градусов. И не только потому, что итальянцы законопослушные граждане. Местная полиция активно мониторила помещения на предмет выполнения лимита отопления. Выявленных нарушителей наказывали штрафом до 3000 евро. Лимит на отопление и другие меры экономии, по расчетам итальянского правительства, позволили сократить потребление газа на 15%. В итоге итальянцы одними из первых в Западной Европе соскочили с российской газовой иглы.

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