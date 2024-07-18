В Раде хотят сделать шаг навстречу дефолту: появились важные подробности

В МФВ приветствуют это решение

Разговоры о дефолте в Украине ходят месяцами, и вот теперь Комитет по бюджету Верховной Рады сделал важный шаг ― разработал законопроект 11396-1. В нем говорится о реструктуризации государственного долга и праве правительства на временное прекращение выплат по внешнему госдолгу.

Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает этот законопроект. Об этом сообщила глава Комитета по вопросам бюджета ВРУ Роксолана Пидласа.

Законопроект о реструктуризации госдолга

Комитет советует Раде принять законопроект на ближайшем пленарном заседании. Как пишет Пидласа, этот проект позволит Украине сэкономить 10 млрд долларов США до конца 2027 года. Сэкономить удастся на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций

В документе содержится две важные нормы:

Разрешение взять правительству гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в "периметр" государственного долга и осуществить его реструктуризацию. Речь идет о сумме в 700 млн долларов и процентах. Правительство получит право временно приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости. То есть если до 10 августа не удастся договориться с инвесторами о реструктуризации.

Похожее техническое решение Украина уже применяла в 2015 году. Тогда удалось достичь договоренностей с инвесторами через несколько месяцев.

Это уже прокомментировал нардеп Ярослав Зализняк. Его удивила цифра долга за 2021 год.

"Всем кто следит за вопросом реструктуризации и немного дальше ушел от заголовков "в августе будет дефолт", очень советую прочитать этот текст от главы бюджетного комитета.

Я, честно говоря, впервые услышал цифру о долгах, которые набрали на "Большое строительство" за только 2021 год. 700 млн$ + проценты. Вот здесь я прям подзавис от объема цифры", — написал Зализняк.

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что в Украине не будет дефолта. Даже если рейтинговые агентства примут "техническое решение", то это никак не отразится на функционировании государства.

На самом деле, технический дефолт не является чем-то страшным. Напротив, от него может существенно выиграть. Об этом писал "Телеграф" в материале "Украина на грани дефолта? Да, и это очень хорошая новость".