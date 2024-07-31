Два стільці для PepsiCo: американський гігант відкрив завод у Росії і продовжує працювати в Україні

Зазнаючи збитків від РФ в Україні, PepsiCo продовжує сплачувати податки до бюджету країни-агресора

Незважаючи на повномасштабну війну з РФ, що триває вже понад 2 роки, транснаціональна американська корпорація PepsiCo не тільки продовжує бізнес в РФ, але й активно вкладається в країну-агресора. Наприклад, вводить в експлуатацію новий завод з виробництва чіпсів та снеків у Новосибірській області. Інвестиції в нього склали близько 130 млн. дол. І це при тому, що компанія в Україні безпосередньо постраждала від бойових дій в Україні – її завод під Києвом потрапив під ракетний удар.

Втім, судячи з оголошень компанії на порталі пошуку роботи Robota.ua, PepsiCo не тільки продовжує свою роботу в Україні, а й відновлює виробничі потужності.

PepsiCo в Україні та Росії до 2024 року

Напої одного зі світових лідерів харчової промисловості та виробництва напоїв PepsiCo були добре відомі ще з часів СРСР, куди в 1974 році компанія розпочала постачання своєї продукції. У виробництво напоїв по-крупному PepsiCo в обох країнах увійшла в 2007-2011 роках, купивши в Україні лідера ринку соків компанію "Сандора", а в Росії — "Лебедянський" і "Вімм-Біль-Дан".

В епоху розквіту в Росії PepsiCo володіла шістьма заводами з розливу прохолодних напоїв, а в Україні виробництво зосередилося на двох підприємствах у Миколаївській області та молокозаводі у Вишневому під Києвом.

Окупація Криму не надто позначилася на відношенні PepsiCo до РФ і бізнес компанії в країні-агресорі продовжився. Ситуація, щоправда ненадовго, змінилася лише 2022-го року.

Була PepsiCola – стала "Evervess", "Frustyle" та "Улюблений", а український завод потрапив під удар

Після нападу РФ на Україну 24 лютого 2022 корпорація довго не могла визначитися зі своєю позицією. Так, 9 березня компанія заявила, що прийняла рішення припинити рекламну діяльність та продаж Pepsi, 7Up, Mirinda та інших напоїв у Росії.

При цьому у вересні корпорація заявила, що виробництво цих напоїв вона припинила, оскільки закінчилися запаси концентратів. Тобто ще півроку після своєї заяви PepsiCo виготовляла напої, і навіть якщо не продавала їх у РФ, платила зарплату, а головне — податки до російського бюджету.

Але головне — у квітні того ж 2022 PepsiCo фактично зізналася, що не відмовиться від роботи в країні-агресорі, а просто перестане продавати свої брендові напої. Натомість у компанії пообіцяли створити нові бренди, спеціально для виробництва та продажу в РФ. А вже влітку на ринку з’явилися напої від PepsiCo під брендами "Evervess", "Frustyle" та інші.

Іншою складовою стратегії корпорації в Росії стало інформаційне мовчання – на офіційному сайті PepsiCo в РФ останні прес-релізи датуються січнем 2022 року, після чого інформація на ньому не оновлюється.

Через два роки після війни PepsiCo намагається максимально абстрагуватися від війни, принаймні за даними ЗМІ, будь-яка згадка про війну у своїй рекламі всередині України, корпорація забороняє. Втім, у компанії зізнаються, що активно витрачають кошти на допомогу українцям, які постраждали від війни – близько 15 млн дол, і це при тому, що виробничо-фінансові справи компанії йдуть далеко не найкращим чином.

Так, лише у березні 2023 року PepsiCo відновила виробництво напоїв на своїх підприємствах у Миколаївській та Київській областях. Щоправда, від включення до тоді ще існуючого переліку міжнародних спонсорів війни корпорацію це не врятувало. І купівля продукції компанії під ТМ Cheetos, Doritos, Lay’s, Mirinda, Mug, Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Next, Sandora, 7up, "Агуша", "Диво", "Слов, "Садочок", "Машенька" та інші прирівнювалася ледве чи не до фінансування війни.

Але куди сильніший удар компанія отримала через 3 тижні, коли 21 вересня в ході чергової ракетної атаки столиці завод підприємство у селищі Вишневе було сильно пошкоджено. Тоді джерела "Телеграфа" обіцяли запустити виробництво на підприємстві найближчим часом.

Судячи з вакансій PepsiCo на порталі пошуку роботи Robota.ua, підприємство у Вишневому сьогодні працює. Наприклад, працювати на устаткуванні пов’язаному з молоком хочуть взяти наладчика виробничого устаткування, можна студента.

Втім, відновлення роботи молокозаводу у Вишневому ніщо порівняно з відкритим у Новосибірській області РФ заводом із виробництва снеків та солоних закусок, потужністю до 60 тисяч тонн. Першу чергу підприємства було відкрито 1 квітня 2024 року. За даними російських ЗМІ, інвестиції в підприємство оцінюються в 13,5 млрд рос. руб. або 130 млн. дол.

Мінімум 115 мільйонів доларів у скарбницю окупанта

Чому PepsiCo інвестує такі гроші у будівництво заводу в РФ? Відповідь досить проста – російський ринок залишається одним із найбільших та прибуткових для американської корпорації. Приміром, на 19 заводах і агропідприємствах компанії в РФ у 2021 році працювали 60 тисяч росіян, а активи компанії оцінювалися приблизно в 2,8 млрд дол.

При цьому незважаючи на формальну відмову від продажу своїх фірмових брендів, справи PepsiCo в РФ йдуть все краще та краще. Так, компанія "Вімм-Білль-Данн", що належить американській корпорації, і об’єднує молочні активи останньої в РФ, збільшила свій чистий прибуток — з 3,36 млрд руб. 2022-го до 8,84 млрд руб. (близько 90 млн дол) 2023-го.

Власне виробник напоїв у РФ "ПепсіКо Холдінгс" у 2023-му заробив 34,6 млрд руб. (близько 400 млн дол) чистого прибутку, а ТОВ "Фріто Лей Мануфактурінг" (виробництво чіпсів та сухариків) 135 млн руб. чистого прибутку або близько 1,6 млн. дол.

Доходи PepsiCo в Україні постійно падають, що особливо помітно на прикладі ПАТ "Вімм-Біль-Дан Україна", що володіє тим самим постраждалим заводом у Вишневому. З 567,1 млн грн доходу в 2021 році виручка компанії впала більш ніж утричі — до 147,8 млн грн. 2023-го.

Щодо податків, то, за даними Національного агентства з протидії корупції, PepsiCo заплатила до скарбниці РФ у вигляді податків 115 млн дол. Останніх коштів вистачить, наприклад, на виробництво близько 200 авіаційних ракет Х-59 або 2 літаків Су-30 СМ, 10 штурмовиків Су-25, 5 вертольотів Ка-50/52, 5 ЗРК "Панцир".

Зброя для РФ на гроші від податків PepsiCo

Зауважимо, що при цьому ціна напоїв PepsiCo в Україні дещо дешевша ніж у РФ, наприклад 1 літр Pepsi в середньому можна купити за 30 гривень або 0,75 долара, а 1 літр Evervess Cola в Росії – за 100 рос. руб. або приблизно 1 долар. У той же час після ухвалення ВР закону про введення акцизів на напої з високим вмістом цукру, ціни на Pepsi в Україні зростуть більш ніж удвічі, ставши дорожчими ніж у Росії.

"Телеграф" направив запити з пропозицією прояснити свою позицію і в "PepsiCo Україна", і до їхнього головного офісу в США, проте на момент публікації матеріалу відповіді не було.

Як повідомляв "Телеграф", один із світових лідерів у виробництві товарів повсякденного попиту, компанія Unilever, своїми податками сплатила виробництво в РФ до 100 ракет щорічно.