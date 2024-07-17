Турбуються про громадян? В Україні у 2,5 раза може зрости ціна на популярні напої, деталі

Приблизно 50 країн світу вже запровадили такі податки

Популярні безалкогольні напої, на кшталт Pepsi, Fanta, Coca-Cola та інші можуть зрости в ціні у 2,5 раза. Загалом мова про всі солодкі напої, які містять цукор або підсолоджувачі.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Допис зробив у своєму Telegram.

"Дана законодавча ініціатива покликана сприяти захисту здоров’я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин", — написав голова комітету.

Законопроєктом №9032-1 пропонується:

віднести до підакцизних товарів води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин;

встановити специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою. Платниками податку визначаються виробники та імпортери напоїв.

За словами Гетманцева, приблизно 50 країн світу запровадили податки на солодкі напої у різних формах. Така кроки впроваджуються для досягнення цілей охорони здоров’я.

Також голова комітету додав, що запровадження акцизного податку на солодкі напої відповідає Директиві ЄС 2020/262 від 19 грудня 2019 року.

"Статтею 1 загальних положень цієї Директиви встановлено, що для визначення загального режиму оподаткування акцизами держави-члени можуть накладати податки на товари, що не є підакцизними", — написав Гетманцев.

За словами нардепа Ярослава Железняка, основний варіант законопроєкту передбачає збільшення мита до 10 грн за 25 грамів цукру на літр.

"В пляшці той самої Коли десь 110 грамів на літр, і тому виходить податку буде на 44 грн. Ну так, виходить у 2,5 раза (зросте ціна — прим. ред.)", — написав Железняк.

"Далі був альтернативний законопроєкт в якому вже 0,1 євро на літр. Тобто на пляшку Коли це вже не 44 грн, а десь 4,5 грн податку на літр. Ну в разів 10 менше ніж в першому основному законі", — додав нардеп.

У будь-якому випадку нині за законопроєкт проголосували 16 членів комітету. Чи буде ухвалено закон вирішить Верховна Рада України.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у світі суттєво зросли ціни на популярний ранковий напій. Скоро вони зростуть і в Україні.