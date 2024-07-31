Два стула для PepsiCo: американский гигант открыл завод в России и продолжает работать в Украине

Неся убытки от РФ в Украине, PepsiCo продолжает платить налоги в бюджет страны-агрессора

Несмотря на продолжающуюся уже более 2 лет полномасштабную войну с РФ транснациональная американская корпорация PepsiCo не только продолжает бизнес в РФ, но и активно вкладывается в страну-агрессора. Например, вводит в эксплуатацию новый завод по производству чипсов и снеков в Новосибирской области. Инвестиции в него составили порядка 130 млн дол. И это при том, что компания в Украине напрямую пострадала от боевых действий в Украине – ее завод под Киевом попал под ракетный удар.

Впрочем, судя по объявлениям компании на портале поиска работы Robota.ua, PepsiCo не только продолжает свою работу в Украине, но и восстанавливает производственные мощности.

PepsiCo в Украине и России до 2024 года

Напитки одного из мировых лидеров пищевой промышленности и производства напитков PepsiCo были хорошо известны еще со времен СССР, куда в 1974-м году компания начала поставки своей продукции. В производство же напитков по-крупному PepsiCo в обеих странах вошла в 2007-2011 годах, купив в Украине лидера рынка соков компанию "Сандора", а в России – "Лебедянский" и "Вимм-Биль-Дан".

В эпоху расцвета в РФ PepsiCo владела шестью заводами по розливу прохладительных напитков, в Украине же производство сосредоточилось на двух предприятиях в Николаевской области и молокозаводе в Вишневом под Киевом.

Оккупация Крыма не особо отразилась на отношении PepsiCo к РФ и бизнес компании в стране-агрессоре продолжился. Ситуация, правда ненадолго, изменилась лишь в 2022-м году.

Была PepsiCola – стала "Evervess", "Frustyle" и "Любимый", а украинский завод попал под удар

После нападения РФ на Украину 24 февраля 2022 года корпорация долго не могла определиться со своей позицией. Так, 9 марта компания заявила, что приняла решение прекратить рекламную деятельность и продажу Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России.

При этом в сентябре корпорация заявила, что производство этих напитков она прекратила, так как закончились запасы концентратов. То есть еще полгода после своего заявления PepsiCo производила напитки, и даже если не продавала их в РФ, платила зарплату, а главное — налоги в российский бюджет.

Но главное – в апреле того же 2022 года PepsiCo фактически призналась, что не откажется от работы в стране-агрессоре, а просто перестанет продавать свои брендовые напитки. Вместо них в компании пообещали создать новые бренды, специально для производства и продажи в РФ. А уже летом на рынке появились напитки от PepsiCo под брендами "Evervess", "Frustyle" и другие.

Другой составляющей стратегии корпорации в России стало информационное молчание – на официальном сайте PepsiCo в РФ последние пресс-релизы датируются январем 2022 года, после чего информация на нем не обновляется.

Спустя же два года после войны PepsiCo старается максимально абстрагироваться от войны, во всяком случае по данным СМИ, всякое упоминание о войне в своей рекламе внутри Украины, корпорация запрещает. Впрочем, в компании признаются, что активно расходуют средства на помощь украинцам, пострадавшим от войны – порядка 15 млн дол, и это при том, что производственно-финансовые дела компании идут далеко не лучшим образом.

Так, лишь в марте 2023 года PepsiCo возобновила производство напитков на своих предприятиях в Николаевской и Киевской областях. Правда, от включения в тогда еще существовавший перечень международных спонсоров войны корпорацию это не спасло. И покупка продукции компании под ТМ Cheetos, Doritos, Lay’s, Mirinda, Mug, Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Next, Sandora, 7up, "Агуша", "Чудо", "Слов, "Садочок", "Машенька" и другие приравнивалась едва ли не к финансированию войны.

Но куда более сильный удар компания получила спустя 3 недели, когда 21 сентября в ходе очередной ракетной атаки столицы завод предприятие в поселке Вишневом было сильно повреждено. Тогда источники "Телеграфа" обещали запустить производство на предприятии в самое ближайшее время.

Судя по вакансиям PepsiCo на портале поиска работы Robota.ua, предприятие в Вишневом сегодня работает. К примеру, на работу оборудования связанного с молоком хотят взять наладчика производственного оборудования, можно студента.

Впрочем, восстановление работы молокозавода в Вишневом ничто в сравнении с открытым в Новосибирской области РФ заводом по производству снеков и соленых закусок, мощностью до 60 тысяч тонн. Первая очередь предприятия была открыта 1 апреля 2024 года. По данным российских СМИ, инвестиции в предприятие оцениваются в 13,5 млрд рос. руб. или 130 млн дол.

Минимум 115 миллионов долларов в казну оккупанта

Почему PepsiCo инвестирует такие деньги в строительство завода в РФ? Ответ довольно прост – российский рынок остается одним из наиболее крупных и прибыльных для американской корпорации. К примеру, на 19 заводах и агропредприятиях компании в РФ в 2021-м году трудились 60 тысяч россиян, а активы компании оценивались примерно в 2,8 млрд дол.

При этом несмотря на формальный отказ от продажи своих фирменных брендов, дела PepsiCo в РФ идут все лучше и лучше. Так, компания "Вимм-Билль-Данн", принадлежащая американской корпорации, и объединяющая молочные активы последней в РФ, увеличила свою чистую прибыль – с 3,36 млрд руб. в 2022-м до 8,84 млрд руб. (порядка 90 млн дол) в 2023-м.

Собственно производитель напитков в РФ "ПепсиКо Холдингс" в 2023-м заработал 34,6 млрд руб. (порядка 400 млн дол) чистой прибыли, а ООО "Фрито Лей Мануфактуринг" (производство чипсов и сухариков) 135 млн руб. чистой прибыли или около 1,6 млн дол.

Доходы же PepsiCo в Украине постоянно падают, что особенно заметно на примере ПАО "Вимм-Биль-Дан Украина", владеющей тем самым пострадавшим заводом в Вишневом. С 567,1 млн грн дохода в 2021-м году выручка компании упала более чем втрое — до 147,8 млн грн. в 2023-м.

Что до налогов, то по данным Национального агентства по противодействию коррупции PepsiCo заплатила в казну РФ в виде налогов 115 млн дол. Последних средств хватит к примеру, на производство около 200 авиационных ракет Х-59 или 2 самолетов Су-30 СМ, 10 штурмовиков Су-25, 5 вертолетов Ка-50/52, 5 ЗРК "Панцирь".

Оружие для РФ на деньги от налогов PepsiCo

Заметим, что при этом цена напитков PepsiCo в Украине несколько дешевле чем в РФ, к примеру 1 литр Pepsi в среднем можно купить за 30 гривен или 0,75 доллара, а 1 литр Evervess Cola в России – за 100 рос. руб. или примерно 1 доллар. В то же время после принятия ВР закона о введении акцизов на напитки с высоким содержанием сахара, цены на Pepsi в Украине вырастут более чем вдвое, став дороже чем в России.

"Телеграф" направил запросы с предложением прояснить свою позицию и в "PepsiCo Украина", и в их главный офис в США, однако на момент публикации материала ответа не последовало.

Как сообщал "Телеграф", один из мировых лидеров в производстве товаров повседневного спроса, компания Unilever, своими налогами оплатила производство в РФ до 100 ракет ежегодно.