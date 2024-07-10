До Москви повернуться заборонені вечірки: геї спонсоруватимуть російських окупантів

Учасникам потрібно погодитись з деякими умовами, щоб взяти участь у вечірці

Організатори московських гей-вечірок "Hunters Party" анонсують проведення нового заходу. Розважальна програма буде обмеженою, оскільки організатори хочуть направити заощаджені гроші на фонд допомоги у реабілітації російських окупантів, які постраждали на війні в Україні.

Інформація про це була розміщена організаторами у мережі. Захід пройде у форматі активного відпочинку — "Родео атракціону"

"У новому проєкті ми відійшли від сексуальної та еротичної спрямованості", але при цьому приватні кімнати будуть загальнодоступними, де можна спочивати й приємно провести час", — йдеться в повідомленні.

Що цікаво, під час реєстрації на захід учаснику слід погодитися з договором публічної оферти, в якому є такі пункти:

"(Учасник вечірки) підтверджує, що не перебуває у Міжнародному громадському ЛГБТ русі".

"(Учасник вечірки) зобов’язується не пропагувати нетрадиційні сексуальні стосунки та/або переваги".

Варто зазначити, що у грудні 2023 року, наступного дня після визнання ЛГБТ-спільноти "екстремістською організацією", поліція прийшла до Hunters Party, зірвавши захід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росії готуються заборонити "чайлдфрі". Заступник міністра юстиції Всеволод Вуколов заявив, що це "одна з ідеологій екстремістської спрямованості".