Перший та єдиний у світі: ГУР запустило унікальний портал з даними причетних до війни

На ньому зібрана вся інформація про спонсорів російської агресії

Головне управління розвідки Міноборони України запустило перший та єдиний у світі портал, на якому міститься вся інформація про спонсорів та співучасників війни, яку розпочала Росія проти нашої держави. Назвали портал "Війна і санкції".

Він є цифровою зброєю, яка викриває те, що країна-агресорка та її поплічники намагаються приховати від світу. Про це сказали у пресслужбі ГУР Міноборони, пише NV.

Зазначається, що до Міжнародного дня захисту дітей ГУР оприлюднило на порталі дані про причетних осіб до депортації неповнолітніх громадян України. Ба більше, на порталі вже є дані про сотні людей, причетних до цього акту культурного геноциду проти України. Також портал містить інформацію про близько 3 тисяч іноземних компонентів, ідентифікованих у зброї Росії, Ірану та Північної Кореї.

За словами представників пресслужби ГУР, що перелік буде регулярно доповнюватись.

"Невдовзі на порталі будуть оприлюднені й інші цікаві дані: кораблі та літаки, які перевозять зброю, крадену українську продукцію та причетні до обходу санкцій, дорогоцінні колекції мистецтва підсанкційних російських олігархів, іноземне технологічне обладнання (зокрема, верстати з ЧПУ), на якому агресор виробляє зброю, та багато іншого", — сказали у пресслужбі ГУР Міноборони.

Нагадаємо, "Телеграф" з'ясовував, що робить Україна для повернення депортованих дітей та хто може стати посередником у цій важливій справі.