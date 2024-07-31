Где найти полтриллиона для ВСУ и как это подстегнет цены и налоги?

Из-за полномасштабного вторжения РФ в 2022 году регулятору пришлось срочно напечатать 400 млрд гривен

На закупку вооружения для ВСУ, а также на выплату денежного довольствия и премий военным на передовой и снаряжение дополнительно мобилизованных необходимо 500 млрд гривен . Где можно взять эти деньги и как такие поиски повлияют на экономику Украины — разбирался "Телеграф".

Шоковая налоговая терапия

Доходы госбюджета должны вырасти на 214,5 млрд гривен. От увеличения налогов планируется получить 138,7 млрд. "Телеграф" уже писал о правительственном законопроекте "шоковой налоговой терапии": 30% военного сбора — на ювелирные украшения, 15% — на легковые авто, продажа недвижимого имущества и услуги мобильной связи — 5%. Однако, по расчетам авторов законопроекта, это может дать только треть нужной суммы. Но даже по поводу этих поступлений есть сомнения: все это хорошо выглядит на бумаге, на практике же эти сегменты рынка просто загонят в "тень", а правительство не получит запланированных средств.

Увеличение втрое с лишним ставки военного сбора (с 1,5% до 5%) "для всех" крайне негативно оценили эксперты. Финансовый аналитик Сергей Фурса: "В чем недостаток военного сбора — он усиливает давление на "белый" бизнес. Понятно, что Кабмин выбирал между плохим и очень плохим решением, и решение выбрать военный сбор мне здесь кажется худшим".

Где взять еще 360 миллиардов

Заложенное в проект перевыполнение плана доходов бюджета на 75,8 млрд гривен (которое образовалось из-за повышения ставки налога для банков и также от НДС с импортных товаров) и отказ от обслуживания государственного долга на 61,8 млрд гривен — финансовую погоду не сделают.

Главную ставку правительство делает на внутренние заимствования, то есть за счет ОВГЗ хочет привлечь в бюджет еще 220 млрд грн . Решение правильное, но вот как его выполнить — вопрос. Несмотря на то, что ставка, которую платят по ОВГЗ, — одна из самых высоких на рынке, банкиры считают, что этот ресурс практически исчерпан. За семь месяцев 2024 года было размещено ОВГЗ на сумму 289 млрд (с учетом погашения – всего 80 млрд). Это даже меньше, чем в прошлом году (333 млрд гривен всего и 82 млрд — "чистыми").

— То есть каких-либо внеплановых поступлений от выпуска ОВГЗ пока не видно. Соответственно, не совсем понятно, где можно найти ресурс на дополнительные 160 млрд для ОВГЗ, — объясняет руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий.

А директор департамента по продажам финансовых инструментов Райффайзен Банка Эмал Бахтари в комментарии "Телеграфу" добавляет:

— Украинские банки, как государственные, так с иностранным капиталом, уже имеют в своих портфелях столько ОВГЗ, сколько могут. Рассчитывать, что коммерческие банки еще купят государственные ценные бумаги, сейчас не стоит. Все возможности уже использованы.

На бизнес и население рассчитывать и подавно не стоит. Каждый банк имеет свой "потолок" на покупку ОВГЗ, исходя из нормативов и собственных рисков.

— Конечно, правительство будет радо любой максимизации этой суммы, — считает Эмал Бахтари. — Это означает, что процентные ставки по ОВГЗ могут возрасти, но не факт, что это стимулирует продажу гривневых ОВГЗ.

— Разве что по более высоким ставкам будут активнее покупать валютные ОВГЗ, — предполагает Александр Паращий.

— Частью ресурса могут стать средства банков, которые вложены в основном в депозитные сертификаты. Однако для этого НБУ потребуется побуждать банки к таким покупкам, как это произошло в 2023 году, когда НБУ увеличил резервные требования и разрешил покрывать часть требований за счет ряда выпусков ОВГЗ. Так что и сейчас могут прибегнуть к подобным решениям, — говорит "Телеграфу" старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Почему просто не напечатать еще денег?

Такие прецеденты были совсем недавно. Из-за полномасштабного вторжения РФ в 2022 году регулятору пришлось срочно напечатать 400 млрд гривен — других вариантов не было, признал позже член Совета НБУ Василий Фурман. Регулятор ежемесячно выкупал облигации внутреннего государственного займа, вливая деньги в систему.

"Дыры" в бюджете были закрыты, но активная эмиссия гривны привела к тому, что за год инфляция выросла на 26%, то есть товары и услуги для населения подорожали на четверть. Курс доллара с 29,25 грн/долл. в феврале 2022 года взлетел до 36,56 в декабре 2022-го.

Международные партнеры и МВФ всячески подчеркивают: когда центральный банк финансирует бюджетный дефицит путем печатания денег, последствия могут быть крайне опасны — "просыпаются" инфляция и девальвация (обесценивание. — Ред.) гривны. Увеличение денежной массы гривны в этом играет главную роль. Хотя на этот процесс влияет много факторов, и он растянут во времени.

— Чтобы была инфляция, делайте налог с оборота (он все равно переведется в полной мере на потребителей) или еще проще — печатайте деньги, — со знанием дела говорит Тарас Панасенко, соучредитель сети магазинов "Аврора Мультимаркет".

По его мнению, напечатать денег можно сколько угодно, но обесценивание национальной валюты неизбежно, так что любой центробанк предпочитает избегать такой политики.

— Во всяком случае, речь о том, чтобы напечатать 360 млрд гривен, не идет. Если и придется что-то печатать, то это может быть разве что около 100 млрд грн в этом году. Особого влияния на экономику это не окажет, — делится мнением с "Телеграфом" Александр Паращий.

— НБУ может включиться, только когда нет никаких других источников финансирования, ни внутренних, ни внешних. Но пока Украине помогают, никто печатать не собирается, это не столь критично, — подчеркивает Эмал Бахтари.

Есть ли другие варианты?

Безусловно. Бороться с коррупцией и наполнить доходы госбюджета реформой таможни и борьбой с "серыми" рынками — сигарет, алкоголя или электроники. Но это "не на часі".

— Минфин адекватно оценивает ситуацию и стремится обеспечить финансирование военных и социальных расходов на следующий год. При этом он работает с тем, на что может хоть как-то повлиять. На бессмысленные и коррупционные расходы он практически не влияет. На таможню и "схемы" — тоже. Вот и получается, что Минфину остается только повышать налоги, — заключает эксперт Эрик Найман.

— В любых условиях, придется осуществлять эмиссионное финансирование бюджета или нет, НБУ будет продолжать контролировать гибкое ослабление курса гривны из-за объема интервенций, — добавляет Тарас Котович.