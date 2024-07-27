Військові в Україні можуть втратити зарплати вже зовсім скоро: у Раді назвали непопулярне рішення

Про ситуацію розповіла Роксолана Подласа

Якщо Верховна Рада найближчим часом не підніме податки для українців, то вже наприкінці вересня українські військові можуть залишитися без зарплат. Гроші, які призначалися на виплати зарплат військовим, було витрачено на закупівлю зброї на початку цього року.

"Коли робили наближення видатків, то в розписі переставляли кошти з клітинки "видатки на зарплату [військовим]" у вересні, жовтні, листопаді — в клітинку "закупівля зброї" на початку року", — розповіла голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Подласа у підкасті "Хроніки економіки" на "УП".

Вона уточнила, що для того, щоб наприкінці вересня були кошти на грошове забезпечення військовослужбовцям, зміни до бюджету мають бути прийняті не пізніше ніж у середині вересня. На це необхідно 500 млрд грн, 495 мільярдів з яких має бути спрямовано на потреби Сил оборони. Кошти необхідні на зарплати військовослужбовців, закупівлю та ремонт військової техніки.

Також один мільярд гривень необхідно виділити на пілотний проєкт із зубного протезування та стоматологічної допомоги ветеранам. 400 мільйонів необхідно на грошову допомогу звільненим із полону. 101 мільйон має піти пенітенціарним установам. Ще 4,5 мільярди – на поповнення резервного фонду державного бюджету.

Щоб "знайти" цю суму, Верховній Раді необхідно ухвалити рішення про підвищення податків. Йшлося про необхідність цього кроку ще на початку цього року, але поки була можливість, він відкладався.

Про важливі аспекти підвищення податків в Україні читайте у матеріалі "Телеграфа": В Україні різко підвищать податки. 9 моментів, які потрібно знати