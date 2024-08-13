Цільові кредити бізнесу — хто, коли і за якою ставкою може взяти

Кредити можна буде взяти трохи дешевше

Кредитування малого та середнього бізнесу у 2024-му році залишиться одним із пріоритетів банківського сектору України. При цьому з осені ставки за деякими кредитами для бізнесу можуть знизитися на 1-1,5%.

Такий прогноз зробила "Телеграфу" директор департаменту малого та середнього бізнесу (МСБ) банку "Глобус" Оксана Шульга. За її словами, кредитні ставки за позиками для малого та середнього бізнесу становитимуть від 13,5% до 16% річних.

Найменше — 13,5%, доведеться віддати за енергокредитами на купівлю та встановлення альтернативних джерел живлення (сонячних панелей, теплових насосів та створення на підприємствах нової енергогенерації тощо). Така низька ставка пояснюється укладанням Меморандуму між найбільшими банками, які зобов’язалися сприяти пом’якшенню кредитних умов для таких позик.

З вересня до листопада ставки за цільовими кредитами для МСБ на купівлю основних засобів ведення бізнесу (виробниче обладнання, автотранспорт, спецтранспорт тощо) можуть скоротитися на 1-1,5% – до 16% річних. Це стало можливим завдяки зниженню облікової ставки до 13%.

За даними фахівця, у першому півріччі найбільше цільових кредитів для малого та середнього бізнесу було видано підприємствам виробничої, промислової та будівельної галузей – до 60% від загальної кількості таких позик. При цьому середня сума наданого кредиту становить 1,2 млн. грн. на термін від 1 до 5 років.

Як зазначила Оксана Шульга, цільові кредити мають свої переваги: предмет фінансування стає заставаю кредиту, яка не вимагає від позичальника додаткових ресурсів на забезпечення кредиту.

Крім того, багато цільових кредитів підтримуються державою — держпрограми "5-7-9", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9", "Доступний факторинг", що дає можливість позичальнику компенсувати частину процентної ставки та кредиту. Причому державні програми припадають 64% цільових кредитів для МСБ.

— У другому півріччі кількість виданих кредитів для потреб малого та середнього бізнесу відчутно зросте: порівняно з першим півріччям кількість таких кредитів може збільшитись у середньому на 25-30%. А, порівняно з 2023 роком, обсяг виданих кредитів зросте більш ніж на 50%, — підсумувала Оксана Шульга.

Тим часом, напередодні проблем з електроенергією в опалювальний період можна взяти кредит на покупку сонячних панелей. Ставка за таким кредитом становитиме 0%.