Дарма розкупили всі авто світу? У ВР передумали вводити новий податок для українців

У новому законопроєкті — приємний сюрприз для автовласників

Військового збору на авто не буде. У новій версії законопроєкту немає жодної інформації про новий податок для українських автовласників.

Профільний комітет Верховної Ради підтримав нову версію законопроєкту №11416-д без згадок про додаткові податки на імпорт чи продаж автомобілів. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Раніше планувалося ввести 15% збір при купівлі нових легкових автомобілів. Це викликало ажіотаж на авторинку України, коли покупці масово скуповували автомобілі, побоюючись подорожчання.

Попередня версія законопроєкту передбачала суттєві зміни в оподаткуванні. Планувалося збільшити ставку військового збору з 1,5% до 5% для всіх платників податків, включаючи фізичних осіб-підприємців. Крім того, пропонувалося запровадити 15% збір при першій реєстрації нових легкових автомобілів в Україні. Це мало стосуватися як фізичних, так і юридичних осіб, за винятком автомобілів для осіб з інвалідністю.

Законопроєкт також передбачав введення військового збору на операції з купівлі-продажу нерухомості. Продавці мали б сплачувати 5% від доходу, отриманого від продажу одного об'єкта протягом року.

Новина про можливе введення додаткового податку спричинила справжній бум на авторинку. Генеральний директор ВААІД Олег Назаренко повідомив, що протягом наступних вихідних після появи цієї інформації покупці буквально "вимели" всі доступні автомобілі з салонів. Покупці намагалися встигнути купити автомобілі за старими цінами, побоюючись значного подорожчання через новий збір.

Тепер, коли комітет підтримав нову версію законопроєкту без додаткових податків на автомобілі, ситуація на ринку може стабілізуватися. Проте остаточні наслідки цього ажіотажу для авторинку стануть відомі лише за кілька днів, коли буде опублікована офіційна статистика продажу за серпень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні знову зростуть податки. На думку міністра фінансів, розширення бази оподаткування – правильний крок.