У Житомирській області триває розбудова резервної та розподіленої генерації
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Всі об’єкти критичної інфраструктури міста Звягель — лікарня, водоканал та об’єкти центрального теплопостачання — забезпечено резервними джерелами живлення. Також очікується встановлення двох когенераційних установок в межах проєкту розбудови розподіленої генерації.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив Юрій Савич, начальник відділу підтримки громадських ініціатив та енергоефективності Звягельської міської ради.
"З метою розвитку "зеленої" енергетики в громаді прийнято довгострокову програму розвитку ВДЕ. Впроваджено вже ряд проектів: сонячні електростанції у лікарні, водоканалі, ліцеї, гуртожитку та ВПО, центрі розвитку дитини", — повідомили в місцевій владі.
На реалізацію цих проектів залучали як кошти бюджету громади, так і грантову допомогу, зокрема міжнародних організацій.
Встановлення додаткової генерації здійснюється в тісній координації з Житомирською обласною військовою адміністрацією, Міністерством енергетики, а також Міністерством розвитку громад і територій.
Загалом, за повідомленням Асоціації малих міст України, всього в регіонах встановлено сумарно близько 900 МВт додаткових резервних генеруючих потужностей для об’єктів критичної інфраструктури. Також тривають роботи з розбудови розподіленої генерації.
За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, цього року також буде додатково введено 900 МВт розподіленої генерації.