У Житомирській області триває розбудова резервної та розподіленої генерації

Всі об’єкти критичної інфраструктури міста Звягель — лікарня, водоканал та об’єкти центрального теплопостачання — забезпечено резервними джерелами живлення. Також очікується встановлення двох когенераційних установок в межах проєкту розбудови розподіленої генерації.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив Юрій Савич, начальник відділу підтримки громадських ініціатив та енергоефективності Звягельської міської ради.

"З метою розвитку "зеленої" енергетики в громаді прийнято довгострокову програму розвитку ВДЕ. Впроваджено вже ряд проектів: сонячні електростанції у лікарні, водоканалі, ліцеї, гуртожитку та ВПО, центрі розвитку дитини", — повідомили в місцевій владі.

На реалізацію цих проектів залучали як кошти бюджету громади, так і грантову допомогу, зокрема міжнародних організацій.

Встановлення додаткової генерації здійснюється в тісній координації з Житомирською обласною військовою адміністрацією, Міністерством енергетики, а також Міністерством розвитку громад і територій.

Загалом, за повідомленням Асоціації малих міст України, всього в регіонах встановлено сумарно близько 900 МВт додаткових резервних генеруючих потужностей для об’єктів критичної інфраструктури. Також тривають роботи з розбудови розподіленої генерації.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, цього року також буде додатково введено 900 МВт розподіленої генерації.