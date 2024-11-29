В Житомирской области продолжается строительство резервной и распределенной генерации

Все объекты критической инфраструктуры города Звягель – больница, водоканал и объекты центрального теплоснабжения – обеспечены резервными источниками питания. Также ожидается установка двух когенерационных установок в пределах проекта развития распределенной генерации.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Юрий Савич, начальник отдела поддержки общественных инициатив и энергоэффективности Звягельского городского совета.

"С целью развития "зеленой" энергетики в громаде принята долгосрочная программа развития ВГЭ. Введен уже ряд проектов: солнечные электростанции в больнице, водоканале, лицее, общежитии и ВПЛ, центре развития ребенка", — сообщили в местных властях.

На реализацию этих проектов привлекали как средства бюджета общества, так и грантовую помощь, в частности международных организаций.

Установка дополнительной генерации осуществляется в тесной координации с Житомирской областной военной администрацией, Министерством энергетики, а также Министерством развития громад и территорий.

В общей сложности, по сообщению Ассоциации малых городов Украины, всего в регионах установлено суммарно около 900 МВт дополнительных резервных генерирующих мощностей для объектов критической инфраструктуры. Также продолжаются работы по развитию распределенной генерации.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году также будет дополнительно введено 900 МВт распределенной генерации.