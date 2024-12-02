Укрзалізниця відновлює брухтові аукціони, пропонуючи ринку понад 200 тис. т сировини

Очікується, що металобрухт УЗ збалансує український ринок мінімум до літа 2025 року та зіб’є штучне зростання цін

Наприкінці листопада новий голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що Кабмін, усі його відомства та сама УЗ процедурно готові до розблокування аукціонів із продажу металобрухту після річної паузи. Про це йде мова у матеріалі "Телеграфу" "Геймченджер: Укрзалізниця "перегорне" ринок металобрухту".

"Дійсно, раніше це питання застрягло через тупикові позиції. Зараз ми знайшли рішення. З нашим міністерством вже все чітко відпрацьовано, з Мінфіном усе погоджено. Тому я вірю, що найближчим часом ми все це розморозимо", — сказав топменеджер, додавши, що сама УЗ призупинила порізку нового брухту, оскільки вже були накопичені на складах великі обсяги сировини, які не було можливості продавати.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" припинила проводити брухтові аукціони у жовтні 2023 року. "Основна причина зупинки торгів – це бюрократія та безгосподарність. Восени минулого року відбулися певні зміни в "нормативці", які, на думку "Укрзалізниці", унеможливили будь-яке відчуження майна, в т.ч. продаж брухту, без дозволу Кабміну. Аби розблокувати цей казус, потрібно було доповнити дві урядові постанови №1032 та №1054 буквально парою речень, повернувши ухвалення рішення щодо брухту на рівень наглядової ради УЗ. Однак, цього не сталося, і бюрократичні ігри між різними відомствами тривають вже більше року", — говорить Володимир Головко, керівник Центру політичного аналізу. За оцінкою експертів, втрати УЗ від річної паузи у проведені брухтових аукціонів можуть складати не менш ніж 0,5-1 млрд грн.

Починаючи з березня 2024 року, в УЗ все готово до відновлення брухтових аукціонів, компанія здатна виставляти на торги 20 тис. т сировини щомісячно. Тобто, станом на січень 2025 року в УЗ під продаж вже є гарантовано 220 тис. т брухту. "Ці обсяги наразі дуже потрібні ринку та металургійній галузі. Починаючи із травня, виплавка сталі на українських метзаводах скорочується. Тобто наша металургія падає 5-й місяць поспіль. Тоді як додаткові обсяги брухту можуть розвернути цей тренд у бік зростання металургійного виробництва – а це, своєю чергою, збільшення сплати податків, робота для "суміжних" галузей. По суті, відновлення аукціонів УЗ дасть мультиплікативний ефект для економіки країни", — говорить керівник аналітичного центру CMD-Ukraine (Center for market development economy), доктор економічних наук Ігор Гужва.

Водночас зимовий період є завжди складним для українських металургів з погляду забезпечення сировиною: сезонний дефіцит брухту, заводи працюють зі складських запасів, а трейдери часто вдаються до маніпуляцій, притримуючи обсяги з метою штучного зростання цін на металобрухт, тоді як поставки брухту на експорт демонструють максимальні показники вже черговий місяць поспіль. Тому розблокування аукціонів УЗ є вкрай важливим. "Це, без перебільшення, буде справою державного значення. Окрім фізичного закриття дефіциту сировини, брухт УЗ збалансує український ринок мінімум до літа 2025 року та зіб’є штучне зростання цін, яке трейдери традиційно організують у січні-лютому", — констатував Ігор Гужва.