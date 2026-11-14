Коли Україну засипле снігом: чого чекати українцям цієї зими

Синоптики пояснили, коли чекати на перший сніговий покрив

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Цієї зими в Україні в окремих регіонах може випасти більше опадів, ніж зазвичай. Водночас не всі вони будуть сніговими, адже протягом сезону переважатиме надходження теплого та вологого повітря з Атлантики.

Про це повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі УНІАН. "Телеграф" проаналізував сезонні прогнози європейських кліматичних служб і з'ясував, чи буде зима 2026–2027 років сніжною, коли може з'явитися перший сніговий покрив.

Якою буде зима 2026–2027 в Україні

За словами Віри Балабух, протягом зими переважатиме західне перенесення повітряних мас. Це означає, що в Україну надходитиме тепліше та вологіше повітря з Атлантики.

У січні та лютому в окремих регіонах кількість опадів може перевищувати кліматичну норму. Однак їхня фаза залежатиме від температури повітря.

"За такого розвитку атмосферних процесів у січні та лютому в окремих регіонах кількість опадів може перевищувати норму. При цьому опади не обов’язково випадатимуть у вигляді снігу: їх фаза залежатиме від температурних умов", — пояснила метеорологиня.

Що показують прогнози Copernicus та ECMWF

Згідно з листопадовим оновленням Copernicus від 10 листопада, температурний фон на значній частині Європи взимку, ймовірно, буде вищим за середні багаторічні показники. Водночас у багатьох регіонах прогнозують підвищену кількість опадів.

Подібну тенденцію демонструють і розрахунки європейської моделі ECMWF. Для України це може означати часті дощі, мокрий сніг і періодичні снігопади. Через вищу за норму температуру частина опадів не затримуватиметься на землі, а сніг швидко танутиме.

Водночас сезонні моделі не виключають періодів похолодання. Якщо вони збігатимуться зі сніговими опадами, сніг зможе накопичуватися та залишатися на землі довше.

Перші снігопади ще не означають початку повноцінної сніжної зими. Для формування стійкого покриву необхідно, щоб мінусова температура зберігалася достатньо довго і сніг не танув після кожного потепління.

За попередньою оцінкою, найбільш перспективним періодом для формування стійкого снігового покриву на рівнинній території України може стати друга половина грудня та січень.

Карта температурних аномалій за моделлю ECMWF грудень 2026 - лютий 2027

Чи будуть сильні морози та снігопади

Раніше власним прогнозом на зиму з "Телеграфом" ділилася професорка, головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Файзулівна Мартазінова. За її розрахунками, грудень загалом буде теплішим за норму, а похолодання у другій половині місяця матимуть короткочасний характер.

"Можливі мокрий сніг і дощ, але стійкого снігового покриву я не очікую. Наприкінці грудня сніг, імовірно, з'явиться, але його буде небагато", — розповідала метеорологиня.

За її словами, уночі температура іноді може опускатися до -5…-7 градусів. Однак через коливання температури сніг може швидко розтанути або залишитися лише невеликим шаром.

Січень, за прогнозом Вазіри Мартазінової, буде мінливим. В окремі дні температура вдень може підніматися приблизно до +5 градусів, проте можливі й короткочасні похолодання з від'ємними показниками.

Метеорологиня не очікує аномально холодної зими. Морози з температурою нижче -10 градусів уночі можливі, але, за її оцінкою, вони будуть нетривалими.

Також її розрахунки не показували сильних снігопадів, хоча перед похолоданнями можливе утворення заметів.

Отже, попередні прогнози вказують на відносно теплу зиму з періодичними опадами та похолоданнями. Перший сніг може з'явитися ще в грудні, проте шанси на формування стійкого снігового покриву будуть вищими у другій половині місяця та в січні.

Раніше "Телеграф" розповідав, які регіони України скували морози та ожеледиця.