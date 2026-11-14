ФСБ використовує роботу НАБУ для розвалу України, — експерт

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Політичний експерт Ігор Чаленко розкритикував інтервʼю журналіста Василя Тимошенка з Єгором Буркіним, якого називають керівником міжнародного наркосиндикату "Хімпром". За словами експерта, майже дві з половиною години розмови перетворилися на своєрідну презентацію бізнесових талантів і життєвої філософії людини, яку розшукують за підозрою у тяжких злочинах.

Свою думку Чаленко опублікував у Facebook. Він іронічно зауважив, що якби серійні вбивці Тед Банді, Андрій Чикатило та Джеффрі Дамер могли сьогодні дати інтервʼю, Тимошенко, ймовірно, також запросив би їх на "душевну розмову".

Зокрема Чаленко звернув увагу на кілька моментів з розмови. За його словами, Буркін порівнював свою майбутню впізнаваність із популярністю президента України, визнав контакти з ФСБ та виловив бажання співпрацювати з НАБУ.

Також експерт згадав розповідь про нібито підроблені погрози на адресу самого себе. Чаленко вважає, що такі заяви потребують особливої уваги з огляду на можливі звʼязки Буркіна з російськими спецслужбами.

Окреме обурення експерта викликали запитання журналіста про те, як Буркіну вдалося побудувати масштабний бізнес. Тимошенко зокрема цікавився управліннями сотнями торговельних точок і планами щодо нових проєктів в Україні.

"На цьому тлі Єгор Буркін, керівник міжнародного наркосиндикату "Хімпром" — лише розминка", — іронічно написав Чаленко.

Крім того, експерт звернув увагу на інше відео на каналі журналіста. За його словами, між інтерв'ю з Буркіним та розмовою з Євою Мішаловою, яку він називає подругою Василя Тимошенка, розміщене лише одне відео.