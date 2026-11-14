Перше враження залежить від AI: Роман Балашов — про те, з чого AI складає уявлення про компанію

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Перше враження про компанію дедалі частіше складається з відповіді AI-асистента, зібраної із зовнішніх джерел, на яку компанія не має прямого впливу.

У колонці для видання NV. Бізнес Роман Балашов, CEO та власник ТОВ "СІТІКОД" (бренд BETON) розповів: перевагу має бізнес, який роками послідовно присутній у публічному полі. Важливою частиною такої присутності він вважає позицію керівника та її прояви у різних форматах.

"Коли вона однаково звучить у колонках, інтерв'ю та на LinkedIn, AI отримує узгоджені сигнали про компанію. Якщо ж компанія і її керівник говорять про себе по-різному, AI складає з цього суперечливу картину", — зазначає Балашов.

Свої висновки він спирає на матеріали Harvard Business Review. У липневій статті Ґрема Кенні та Ганни Погребної AI описано як посередника, через якого клієнти дедалі частіше шукають і порівнюють постачальників. Сильнішу позицію, на думку авторів, мають компанії, що постійно слухають ринок і коригують стратегію, а розмір бюджету на технології тут не головне.

У подкасті HBR Cold Call професор Гарвардської бізнес-школи Джуліан Де Фрейтас посилається на дослідження, за даними якого у 55% випадків різні AI-платформи позиціонують той самий бренд по-різному. Інший гість програми, Ендрю Ян, пояснює: технології штучного інтелекту можуть спиратися на 20-40 джерел, а в режимі глибокого дослідження — на сотні. Балашов поділяє думку Де Фрейтаса про те, що базові принципи бренду не змінилися, хоча механізм їхньої дії став іншим.

Для такої роботи вже є назва — GEO, або генеративна пошукова оптимізація. Окрема посада для цього, на думку Де Фрейтаса, не потрібна. Почати Балашов радить з регулярної перевірки того, що про компанію розповідають AI-асистенти, з увагою до тональності й точності відповідей. Варто також оновлювати застарілу інформацію про себе на власних ресурсах, адже AI може спиратися навіть на давні публікації. В одній з історій подкасту HBR нова модель автовиробника зникла з рекомендацій чат-ботів через статтю 2021 року. Ще одна порада — регулярно виступати з експертними матеріалами в авторитетних медіа.