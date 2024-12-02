Укрзализныця восстанавливает ломовые аукционы, предлагая рынку более 200 тыс. т сырья

Ожидается, что металлолом УЗ сбалансирует украинский рынок минимум до лета 2025 года и собьет искусственный рост цен

В конце ноября новый глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что Кабмин, все его ведомства и сама УЗ процедурно готовы к разблокированию аукционов по продаже металлолома после годовой паузы. Об этом говорится в материале "Телеграфа" "Геймченджер: Укрзализныця "перевернет" рынок металлолома".

"Действительно, раньше этот вопрос застрял из-за тупиковых позиций. Сейчас мы нашли решение. С нашим министерством уже все четко отработано, с Минфином все согласовано. Поэтому я верю, что в ближайшее время мы все это разморозим", — сказал топ-менеджер, добавив, что сама УЗ приостановила резку нового лома, поскольку уже были накоплены на складах большие объемы сырья, которые не было возможности продавать.

Напомним, что "Укрзализныця" прекратила проводить ломовые аукционы в октябре 2023 года. "Основная причина остановки торгов – это бюрократия и бесхозяйственность. Осенью прошлого года произошли определенные изменения в "нормативке", которые, по мнению "Укрзализныци", сделали невозможным любое отчуждение имущества, в том числе продажа лома, без разрешения Кабмина. Чтобы разблокировать этот казус, нужно было дополнить два правительственных постановления №1032 и №1054 буквально парой предложений, вернув принятие решения по лому на уровень наблюдательного совета УЗ. Однако этого не произошло, и бюрократические игры между разными ведомствами продолжаются уже больше года", — говорит Владимир Головко, руководитель Центра политического анализа. По оценке экспертов, потери УЗ от годовой паузы в проведении ломовых аукционов могут составлять не менее 0,5-1 млрд грн.

Начиная с марта 2024 года, в УЗ все готово к возобновлению ломовых аукционов, компания способна выставлять на торги 20 тыс. т сырья ежемесячно. То есть по состоянию на январь 2025 года в УЗ под продажу уже гарантировано 220 тыс. т лома. "Эти объемы очень нужны рынку и металлургической отрасли. Начиная с мая, выплавка стали на украинских метзаводах сокращается. То есть наша металлургия падает 5-й месяц подряд. Тогда как дополнительные объемы лома могут развернуть этот тренд в сторону роста металлургического производства — а это, в свою очередь, увеличение уплаты налогов, работа для "смежных" отраслей. По сути, возобновление аукционов УЗ даст мультипликативный эффект для экономики страны", — говорит руководитель аналитического центра CMD-Ukraine (Center for market development economy), доктор экономических наук Игорь Гужва.

В то же время зимний период всегда сложный для украинских металлургов с точки зрения обеспечения сырьем: сезонный дефицит лома, заводы работают по складским запасам, а трейдеры часто прибегают к манипуляциям, придерживая объемы с целью искусственного роста цен на металлолом, тогда как поставки лома на экспорт демонстрируют максимальные показатели уже очередной месяц подряд. Поэтому разблокирование аукционов УЗ крайне важно. "Это, без преувеличения, будет делом государственного значения. Кроме физического закрытия дефицита сырья, лом УЗ сбалансирует украинский рынок минимум до лета 2025 года и собьет искусственный рост цен, который трейдеры традиционно организуют в январе-феврале", — констатировал Игорь Гужва.