Перекупникам готують податковий удар: як в Україні боротимуться із сірим авторинком

Податкові накладні доповнять VIN-кодами для контролю за рухом автомобілів

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В Україні планують посилити контроль за продажем уживаних автомобілів, щоб скоротити масштаби тіньового авторинку. Верховна Рада 11 листопада ухвалила законопроєкт №16037-д, який має перекрити одну з поширених схем ухилення від сплати податків під час перепродажу машин.

Нові правила передбачають обмеження податкових пільг для автомобілів, які швидко перепродають. Про це пише OBOZ.UA з посиланням на голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Запровадити їх передбачено з 1 січня 2027 року після завершення процедури набрання законом чинності.

Як хочуть перекрити схеми перекупників

Одне з ключових положень законопроєкту стосується терміну володіння автомобілем. Щоб скористатися податковими пільгами під час продажу, транспортний засіб потрібно буде мати у власності понад 183 дні.

Це має ускладнити практику, коли автомобілі систематично купують і перепродають, оформлюючи такі операції як звичайні угоди між фізичними особами.

Ще один механізм контролю — обов'язкове зазначення VIN-коду автомобіля в податкових накладних. За словами Данила Гетманцева, це допоможе відстежувати історію операцій із транспортними засобами.

"VIN-код дає нам можливість відслідкувати весь ланцюг купівлі-продажу автівки задля упередження шахрайств з ПДВ", — пояснив він у коментарі OBOZ.UA.

Скільки бюджет втрачає через тіньовий авторинок

Попри заплановані зміни, ситуація з нелегальним перепродажем автомобілів поки не змінилася. Гетманцев зазначив, що новий закон ще не підписаний.

"На жаль, ситуація з тіньовим продажем така, як і була. Не змінилася. Але й закон ще не підписаний", — наголосив голова парламентського комітету.

Водночас точної суми бюджетних втрат від таких операцій наразі немає. За словами Гетманцева, точної оцінки бюджетних втрат від тіньового перепродажу автомобілів наразі немає.

"По надходженням у нас нема чіткої цифри. Ні в кого нема", — повідомив він.

Однак бізнес-спільнота наводить орієнтовні показники, які демонструють розрив між потенційними та фактичними податковими надходженнями.

За оцінками представників бізнесу, у європейській практиці податкові надходження від автомобільного ринку становлять близько 2% ВВП. Для України це орієнтовно 160 млрд грн на рік.

Натомість торік автомобільна галузь сплатила до бюджету лише 10,4 млрд грн. Таким чином, фактичні надходження виявилися майже у 16 разів меншими за наведений орієнтир.

Скільки продавців працюють на авторинку

Про масштаби ринку свідчать і дані щодо кількості його учасників. За інформацією, наведеною в матеріалі OBOZ.UA, на платформі AUTO.RIA представлені близько 36 тисяч компаній, які продають автомобілі.

Водночас офіційно зареєстрованими торговцями транспортними засобами є лише 1615 із них. Причому навіть серед цієї групи основну частину податкових надходжень забезпечує невелика кількість підприємств.

Зокрема, 15 компаній формують 91% усіх податкових надходжень від офіційно зареєстрованих торговців.

Законодавчі нововведення підтримала Європейська Бізнес Асоціація (EBA). В асоціації повідомили, що її автомобільний комітет активно долучався до розроблення відповідних змін.

Головна мета — створити однакові умови роботи для легальних учасників автомобільного ринку та продавців, які використовують податкові пільги для систематичного перепродажу машин.

Таким чином, законопроєкт має не лише посилити контроль за операціями з автомобілями, а й змінити умови конкуренції на вторинному авторинку. Водночас реальний ефект нових правил можна буде оцінити після набрання законом чинності та появи перших даних про податкові надходження.

За яких умов збережуться пільги для автовласників

Нині фізична особа має право продати один легковий автомобіль протягом календарного року без сплати податку на доходи фізичних осіб – ПДФО – та військового збору. За другий продаж потрібно сплатити 5% ПДФО і 5% військового збору. Для третього й наступних продажів загальне податкове навантаження становить 23%. Отже, чинні умови оподаткування залежать від кількості проданих за рік машин.

Законопроєкт додає до цього ще один критерій – тривалість перебування транспортного засобу у власності продавця. Для застосування пільги автомобілем потрібно буде володіти понад 183 дні від моменту державної реєстрації. Саме державна реєстрація визначатиме початок цього строку. Нове обмеження стосується доходу від операції, яку власник проводить до його завершення.

За такого раннього першого або другого продажу ПДФО становитиме 18%. До нього додаватимуть 5% військового збору, що разом дає зазначену в заголовку ставку. Отже, для цих операцій самого факту, що людина продає лише одну чи дві машини протягом календарного року, буде недостатньо для застосування нинішніх пільгових умов.

Для автовласників, які дотримуються вимоги щодо строку володіння, чинні пільги збережуться. Окремий виняток передбачений для транспортних засобів, отриманих у спадщину: до них вимога щодо тривалості володіння не застосовуватиметься. Це важлива відмінність для власників, які отримали автомобіль у спадок і вирішили його продати.

Як працює схема перекупників і скільки коштуватиме швидкий продаж

Зміни спрямовані проти систематичного перепродажу автомобілів під виглядом звичайних угод між фізичними особами. Податкові пільги передбачені для громадян, які продають власні машини. Проте їх використовують і продавці, для яких купівля та подальший продаж транспорту фактично є підприємницькою діяльністю. Комерційні операції при цьому оформлюють як приватні.

Поширена схема передбачає оформлення придбаних для перепродажу машин на різних людей. Кожен із таких формальних власників продає лише один автомобіль за рік і користується звільненням від оподаткування. Водночас за десятками окремих договорів стоїть один продавець або мережа перекупників, які організовують ці операції.

Вимога щодо строку володіння має зробити таку модель менш вигідною: для збереження пільги машину доведеться довше утримувати за зареєстрованим власником. Швидкий перепродаж означатиме оподаткування доходу за підвищеною ставкою. Це змінює економіку операцій, розрахованих на короткий проміжок між придбанням і продажем автомобіля.

Наприклад перекупник купує машину за 400 тис. грн, а через місяць продає за 450 тис. грн. За таких умов податки можуть становити 103,5 тис. грн: 450 тис. грн × 23%. Із цієї суми 81 тис. грн припадає на ПДФО, ще 22,5 тис. грн – на військовий збір. Різниця між ціною придбання та продажу в цьому прикладі становить 50 тис. грн.

У прикладі зі швидким перепродажем за 450 тис. грн податки перевищують різницю між цінами купівлі та продажу

Суттєва для продавця особливість розрахунку – базою є оподатковуваний дохід від продажу автомобіля. Витрати на придбання машини в наведеному прикладі не віднімають від 450 тис. грн перед застосуванням ставки. Через це сума податків перевищує різницю між двома цінами, навіть якщо автомобіль перепродали лише трохи дорожче, ніж купили.

Які цифри показують масштаби тіньового авторинку

За експертними оцінками, які Данило Гетманцев оприлюднив 1 жовтня 2026 року, тіньовий сегмент становить близько 92% автомобільного ринку. Це оцінка частки операцій поза належним оподаткуванням, на тлі якої законодавці посилюють контроль.

Наведені ним дані Міністерства внутрішніх справ показують і задекларовану вартість частини угод. За перші вісім місяців 2026 року 2 026 автомобілів офіційно продали за 1 гривню. Ще 84 тис. автомобілів за той самий період продали за ціною менш ніж 50 тис. грн. Такі обсяги дешевих за документами продажів привертають увагу до повноти оподаткування та відповідності задекларованої вартості реальній.

Конкретні суми порушень містять результати перевірок Державної податкової служби. За офіційними даними ДПС від 16 липня 2026 року, податківці провели майже 100 документальних перевірок компаній, які імпортують і продають уживані автомобілі. За їхніми результатами донарахували 1,2 млрд грн податкових зобов’язань, а від’ємне значення ПДВ зменшили майже на 1 млрд грн.

Окремо за підсумками 230 фактичних перевірок очікувана сума штрафів становила 55 млн грн. Податківці також виявили 17 випадків ведення підприємницької діяльності без державної реєстрації. Ці результати охоплюють різні порушення: від недекларування належних платежів до торгівлі без оформленого підприємницького статусу.

Серед виявлених способів роботи було ввезення машин нібито фізичними особами з подальшим перепродажем в Україні за заниженою вартістю. Такі операції проводили без належної сплати податків та реєстрації підприємницької діяльності. Контроль за цим напрямом охоплює і статус продавця, і вартість, зазначену в документах, і відображення комерційної операції для оподаткування.

Чому Європейська Бізнес Асоціація підтримала зміни

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) підтримала нововведення, а її автомобільний комітет брав активну участь у розробленні відповідних норм. В Асоціації очікують скорочення сірого імпорту та нелегального перепродажу автомобілів. Підготовлені зміни бізнес розглядає як спосіб вирівняти умови для зареєстрованих продавців і тих, хто використовував пільги для систематичної торгівлі.

Для офіційних автодилерів питання полягає у виконанні однакових зобов’язань. Легальний бізнес має вести бухгалтерський облік, сплачувати податки та дотримуватися законодавчих вимог під час продажу машин. Якщо інший учасник ринку проводить таку саму за економічним змістом діяльність через формальних приватних власників, він скорочує власні витрати завдяки податковим пільгам.

Окрім законодавчих обмежень, протидія тіньовому ринку потребує ефективних перевірок, контролю за достовірністю вартості транспортних засобів і виявлення незареєстрованої підприємницької діяльності. Саме ці напрями дозволяють зіставляти формальні документи з реальною роботою продавця: як часто він продає машини, як оформлює операції та які доходи показує для оподаткування.

В EBA очікують, що захист легального автобізнесу супроводжуватиметься додатковими надходженнями до бюджету, які можна спрямувати, зокрема, на фінансування обороноздатності України. Асоціація також подякувала за підтримку норм голові парламентського податкового комітету Данилу Гетманцеву, його першому заступнику Ярославу Железняку та іншим народним депутатам.

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