Асад залишиться у Путіна? Названі варіанти подальшої долі диктатора

Журналіст розповів, як далі може скластися доля колишнього сирійського лідера

Колишній президент Сирії Башар Асад, який сховався із сім’єю в Росії, давно не є самостійною фігурою. Фактично він є маріонеткою в руках своїх покровителів — Росії та Ірану, а його життя залежить від Володимира Путіна.

Про це розповів український журналіст Роман Бочкала у матеріалі "Телеграфа": Сирія теоретично може допомогти Україні: відомий журналіст про падіння режиму Асада і плани Путіна. За його словами, якщо Росія зможе утримати Сирію у зоні свого впливу, то Асад залишатиметься під російським прикриттям.

Для Росії важливо зберегти контроль стратегічно важливих об’єктів у Сирії – це військово-морська база в Тартусі та авіабаза в Латакії.

Іншим важливим гравцем у сирійському питанні є Туреччина, яка визначатиме баланс сил у регіоні. Якщо Анкара погодиться на збереження російської присутності, Асад може залишитися під російським захистом, переконаний Бочкала.

Водночас, Путін навряд чи погодиться віддати Асада під справедливий суд, оскільки це може бути сигналом для інших союзників і васалів Москви. Мовляв, ви також будете у такому разі під загрозою переслідування. І такий крок похитне впевненість інших лідерів, які зараз співпрацюють із Росією.

Втім, є ще один шлях для Асада — він може спробувати знайти притулок в одній з арабських держав. Проте в арабському світі його репутація залишається достатньо слабкою. До того ж Асад належить до алавітів, які не мають значної суб’єктності чи підтримки на міждержавному рівні в регіоні.

"Тому, найімовірніше, за життя Путіна він залишатиметься в Москві. А що буде далі — після зміни влади в Росії, — дійсно сказати складно", — зазначив Бочкала.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мережа вибухнула мемами після втечі Асада із Сирії до Путіна. Люди не стримують емоцій.