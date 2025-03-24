У центрі Москви горить елітний ЖК: що відомо про потужну пожежу (фото, відео)

Над містом здійнявся величезний стовп диму

У центрі Москви спалахнула сильна пожежа у понеділок, 24 березня. Вогонь охопив верхні поверхи одного з будинків елітного ЖК "Роза Росса".

Відео та фото пожежі вже публікують у мережі. Інформація про постраждалих не надходила, але вогонь потужно вирує.

Як видно на кадрах, пожежа настільки сильна, що язики полум'я здіймаються над будівлею. Утворився величезний стовп диму, який видно з різних куточків Москви. Біля епіцентру пожежі вже важко дихати, повітря смердить горілим.

У мережі додають, що загорівся пентхаус на верхніх поверхах вартістю в кілька мільярдів рублів. Полум'я вже охопило весь дах будівлі. Інформації про постраждалих наразі немає.

До місця займання вже прибули рятувальники, які намагаються приборкати вогонь, аби він не перекинувся на сусідні будівлі.

Пожежа охопила вже 400 квадратних метрів. Попередньо на даху проводили зварювальні роботи, які могли стати причиною займання. Загальна сума пентхауса, який горів, перевищує 3 млрд рублів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Ростові сталась серйозна пожежа. Вона почалася у торговому центрі "Галерея Астор" на Будьонівському проспекті, вогонь перекинувся на дах житлового п'ятиповерхового будинку, мешканців евакуюють.