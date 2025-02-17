В Україну повернулися відключення світла: чому і в кого не буде електроенергії
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Ситуація в енергосистемі може змінитись
Після російських атак на енергосистему України по всій країні було запроваджено аварійні відключення світла. В першу чергу відключатимуть промислових споживачів та бізнес.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". Енергетики пояснили, що обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).
"Причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб’єкти …Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго).", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 11 лютого через масовану ракетну атаку Росії в Україні вже вводили аварійні відключення світла. Після закінчення повітряної тривоги та стабілізації ситуації в енергосистемі обмеження скасували.
Раніше ми писали про те, що у понеділок, 17 лютого, російські війська вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. В областях працювала ППО та лунали вибухи.