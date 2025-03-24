Не "спокойной ночи". Як правильно українською бажати доброї ночі

В українській є кілька варіантів

Розмовляючи з один з одним, українці доволі часто припускаються простих помилок, особливо це стосується привітань та побажань. До прикладу, дехто й досі не знає, що в українській немає словосполучення "спокойной ночи".

"Телеграф" розповість, як правильно бажати доброї ночі і які синоніми існують. Зауважимо, що дослівний переклад вищеназваної фрази не "спокойної ночі".

Українською правильно казати "на добраніч". Проте через те, що у розмові ця фраза часто вимовляється швидко, може скластися враження, що писати цю конструкцію теж потрібно разом. Але насправді це не так.

"На добраніч" пишеться окремо, оскільки за правилами української мови словосполучення прийменника та незмінного слова у значенні іменника пишуться окремо. Також можна говорити просто "добраніч".

Як бажати доброї ночі українською:

на добраніч;

добраніч;

солодких снів;

доброї ночі;

приємних сновидінь.

Зауважимо, що вислів "спокійної ночі" — калька з російської мови, і його не слід вживати під час спілкування.

Нагадаємо, в українській існує кілька цікавих відповідників до назв місяців весни.

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