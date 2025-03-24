Коли дрон влучає у будинок: що може врятувати життя

Не думайте, що вас це не торкнеться

Жителька будинку, який зазнав удару безпілотника в Києві, розповіла про пережите та зробила акцент на важливих уроках, що можуть допомогти іншим українцям. Вона вирішила поділитися спостереженнями, які стали очевидними під час надзвичайної ситуації.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав поради від постраждалої — власниці розбитої оселі Діани Натхір.

Проблема паркування та доступу до служб

За словами жінки, основною перешкодою для рятувальників стали хаотично припарковані машини, які блокували в'їзд у подвір’я.

"Ми бачили, як за цей час вогонь просто їв усе навколо. Це не лише чиєсь майно, це величезний ризик для життя. Саме через цю причину в Дніпровському районі загинула жінка", — йдеться в дописі.

Пані Діана закликала перевірити доступність дворів, домовитися з сусідами щодо проїзду й залишити контакти на автомобілях, оскільки в критичний момент це може допомогти рятувальним службам.

Підготовка до надзвичайних ситуацій

У своєму дописі киянка порадила перевірити стан пожежних гідрантів і вогнегасників у під'їздах, адже її сусіди гасили полум'я ще до прибуття служби.

Також вона наголосила на важливості мати "під рукою" речі для евакуації — документи, ліки, гроші, і виходити самостійно, не чекаючи поліції. Сусідам, які не в змозі вийти самі, — допомогти.

Пані Діана, зокрема, застерегла не підходити до уламків через ризик вибухів.

"Після падіння БПЛА або його уламків можливе ще повторне детонування частини боєприпасу або палива (у нас була ще низка вибухів після)", — наголосила жінка.

Ще одним важливим правилом є використання сходів замість ліфта. Особливу небезпеку може нести пошкоджена система. Слід завчасно перевірити всі сходові майданчики та переконатися, що вони відкриті й не мають певних обмежень.

Емоційна підтримка та обережність

Постраждала зазначила, що навіть фізично здорові люди можуть потребувати допомоги після таких подій.

"Я завжди була певна, що я — кремінь. Але за ці кілька секунд, поки я бігла з донькою на руках в коридор, у мені щось зламалось", — зізналася вона. Для психологічної допомоги жінка порадила звертатися до медиків на місці або за номером психологічної підтримки (0-800-100-102, працює з 10:00 до 20:00). Крім того, варто переглядати місцевий чат будинку, адже там можуть бути прохання про допомогу чи пропозиції підтримки.

І одна з найголовніших порад — не думайте, що вас це не торкнеться.

"Бережіть себе, донатьте і допомагайте людям навколо. Але в першу чергу — "маску на себе"", — додала наостанок киянка.

Нагадаємо, що внаслідок тривалих бойових дій в Україні населення зіштовхнулося з новою реальністю, де стрес і несподіваність стали частиною повсякденного життя. Через залежність від адреналіну дехто хоче почути звук вибуху.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що аби впоратися зі стресом, спричиненим війною, втратою близьких і домівок тощо українцям варто застосувати особливу стратегію боротьби зі стресом. Психотерапевтка підкреслила головні поради, як правильно себе налаштувати.