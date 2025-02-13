Через борг за комуналку можна отримати судовий позов, блокування рахунків і не тільки

Юрист пояснив, коли можуть відключити комунальні послуги, як відбувається стягнення боргу тощо

Через борги по іпотеці житло не заберуть. Однак є інший спосіб втратити нерухомість — припинити сплачувати комунальні послуги.

Юрист Роман Ухов зазначає, що всі абоненти отримують послуги відповідно до договору, навіть якщо не вони його підписали. Нагадаємо, в Україні за борги за комунальні послуги можуть застосовуватися різні заходи відповідальності.

Нарахування пені

Відповідно до статті 26 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", пеня становить не більше 0,01% від суми боргу за кожен день протермінування оплати. Загальний розмір пені не може перевищувати 100% від загальної суми боргу. Пеня не нараховується у разі заборгованості держави за пільги та субсидії або у разі затримки виплати зарплати споживачеві.

Коли можуть відключити послуги

Якщо споживач не виконує своїх зобов’язань (не оплачує рахунки), постачальник може прийняти рішення про припинення надання послуг. Юрист нагадав про основні моменти, які треба знати.

Відключення можливо лише після офіційного письмового попередження .

. Законом не встановлена ​​мінімальна сума боргу для відключення, компанія встановлює її самостійно. Зазвичай критична сума становить від 10 до 20 тис. грн . "Телеграф" розповідав, що у випадку з електроенергією, сума боргу може становити 3 000 грн для відключення.

. "Телеграф" розповідав, що у випадку з електроенергією, сума боргу може становити 3 000 грн для відключення. При технічній можливості комунальники можуть обмежити доступ до послуг без проникнення в житло.

Якщо ж відключення потребує доступу до квартири (наприклад, у багатоповерхівках), працівники мають право зайти в житло до вузла обліку.

Втрата майна та житла

Наявність боргу за комунальні послуги сама по собі не є підставою для виселення. Надавач послуг може звернутися до суду для стягнення грошей. У разі позитивного рішення суду або видачі судового наказу, боржник зобов'язаний сплатити заборгованість.

Арешт і примусова реалізація майна застосовується, якщо борг не погашено. Судовий виконавець може накласти арешт на рахунки боржника , інше майно або навіть на нерухомість.

застосовується, якщо борг не погашено. Судовий виконавець може накласти , інше майно або навіть на нерухомість. Якщо сума боргу не перевищує 20 мінімальних зарплат (станом на лютий 2025 р. – 160 000 грн), єдине житло боржника та земля під ним не можуть бути вилучені.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в разі неможливості сплатити за комунальні послуги в повному об'ємі, можна реструктуризувати борг або звернутися по субсидію. Різні види державної допомоги стануть у пригоді, якщо доходи впали.