Заблокировали счет в банке за долги? Как получить возможность пользоваться средствами

Арест может быть наложен на любую сумму задолженности

В начале мая 2023 года в Украине вступили в силу изменения в законодательство, расширившие полномочия государственных и частных исполнителей по аресту имущества должников. Теперь по решению суда они могут налагать арест на любые долговые обязательства, в том числе по кредитам, коммунальным услугам, налогам, алиментам и административным штрафам.

Как рассказали в УХСПЧ, чаще всего происходит блокирование банковских счетов из-за невыплаченных кредитов. Если же был заблокирован единый счет, на который, например, поступает пенсия, то можно помочь ситуации и не оказаться совсем без денег.

Должники могут осуществлять расходные операции с текущего счета на сумму, не превышающую две минимальные зарплаты (16000 гривен по состоянию на февраль 2025 года) в месяц. Однако эта возможность не является автоматической и требует обращения должника в соответствующие органы.

Как получить доступ к средствам на арестованном счете

Нужно обратиться с заявлением к наложившему арест (госисполнительная служба или частный исполнитель). В заявлении следует указать номер нужного счета и название банковского учреждения, в котором он открыт. Документ можно подать как в бумажной, так и в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи.

Если задолженность уже была погашена, а арест все же наложен

Необходимо предоставить банку постановление о закрытии исполнительного производства и отмене ареста или обратиться к исполнителю с просьбой отправить соответствующий документ в банк.

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