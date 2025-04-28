Для сильних, відважних і добрих: ШІ назвав, які прізвища можуть з'явитись в Україні після закінчення війни

"Телеграф" розповідає, що вони означають

Прізвища в Україні утворювались за характером, родом діяльності чи навіть рисами зовнішності. Проте після закінчення війни може з'явитись ще більше прізвиськ, які почнуть вигадувати українці.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту та запитав, які саме прізвища можуть з'явитись. Нейромережа надала список з 10 прізвищ та пояснила, що вони означають.

Варто зазначити, що це лише припущення. Ось список таких прізвищ:

Незламний — уособлення нескореного українського духу, що, мов сталевий щит, витримав найстрашніші удари долі, символізуючи неймовірну стійкість народу.

— уособлення нескореного українського духу, що, мов сталевий щит, витримав найстрашніші удари долі, символізуючи неймовірну стійкість народу. Відбудовенко — прізвище тих, хто своїми руками підійматиме з руїн рідні міста та села, перетворюючи сірі згарища на квітучі оази нового життя.

— прізвище тих, хто своїми руками підійматиме з руїн рідні міста та села, перетворюючи сірі згарища на квітучі оази нового життя. Світанченко — носії світла надії, що пробивається крізь темряву війни. Це прізвище для тих, хто першим побачив промені нового дня для України.

— носії світла надії, що пробивається крізь темряву війни. Це прізвище для тих, хто першим побачив промені нового дня для України. Оборонич — славне прізвище захисників рідної землі, тих залізних воїнів, які власними тілами створили живий щит, що зупинив ворожу навалу.

— славне прізвище захисників рідної землі, тих залізних воїнів, які власними тілами створили живий щит, що зупинив ворожу навалу. Волонтерський — символ безмежної доброти та самовідданості, відзнака для тих, хто, не шкодуючи себе, допомагав фронту і цивільним, часто ризикуючи власним життям заради порятунку інших.

— символ безмежної доброти та самовідданості, відзнака для тих, хто, не шкодуючи себе, допомагав фронту і цивільним, часто ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Переможець — гордовите прізвище для нащадків тих, хто здолав непереможного ворога.

— гордовите прізвище для нащадків тих, хто здолав непереможного ворога. Єднаренко — символізує силу єдності, що зшила докупи всі куточки України заради спільної мети. Прізвище тих, хто став мостом між іншими частинами суспільства.

— символізує силу єдності, що зшила докупи всі куточки України заради спільної мети. Прізвище тих, хто став мостом між іншими частинами суспільства. Майбуттєвич — носії нової, модернізованої України, ті прогресивні мрійники-практики, які не тільки бачать світле майбутнє, але й знають конкретні шляхи його досягнення, орієнтуючись на найвищі світові стандарти.

— носії нової, модернізованої України, ті прогресивні мрійники-практики, які не тільки бачать світле майбутнє, але й знають конкретні шляхи його досягнення, орієнтуючись на найвищі світові стандарти. Відважнюк — втілення безстрашності та рішучості. Прізвище для тих, хто в найтемніші роки війни знаходився в силу себе діяти.

— втілення безстрашності та рішучості. Прізвище для тих, хто в найтемніші роки війни знаходився в силу себе діяти. Відродченко — символ фенікса, що постає з попелу. Прізвище тих, хто з українською нацією не просто відновився, але й перевинайшов себе, створюючи нову ідентичність, сильнішу та глибшу за довоєнну.

Раніше "Телеграф" писав, скільки в Україні людей з провокативним нині прізвищем "Русский".