Бузок за ціною золота? У Києві букети з вулиць продають за тисячі гривень

Найбільша композиція складається з 51 гілочки весняних квітів

З настанням весни Київ потопає в ароматах бузку, а флористи активно пропонують сезонні букети. Проте вартість композицій із бузку, який росте у кожному дворі, подекуди сягає захмарних цін — за окремі букети просять до 15 000 грн.

Попри високу вартість, попит на запашні квіти залишається стабільним. "Телеграф" розглянув ціни на різних сайтах доставок квітів.

У столиці на Осокорках пропонують невеликі букети бузку від 1 600 грн. А великі композиції — від 6 200 грн до 8 500 грн за розкішні варіанти.

Більш бюджетні варіанти пропонує інтернет-магазин квітів з доставкою у Києві. Придбати букет з бузку можна і за 1200-1300 грн.

Мікс квітів у люксових магазинах коштує від 1 790 до 4 930 грн. Якщо ви бажаєте букет півоній з бузком, то прийдеться віддати від 2 950 до 10 750 грн.

Букет з білих бузків — від 2 800 грн. Найдорожча композиція виходить з 51 гілочки, така краса коштує 15400 грн.

Загалом середня вартість невеликого букета стартує від 900–1 200 грн. А масштабні авторські композиції продають від 8 000 грн.

Чому так дорого? Флористи пояснюють високі ціни сезонністю бузку, складністю транспортування та обмеженим періодом цвітіння. Особливу вартість формують також великі обсяги квітів у преміальних букетах і додавання дорогих сортів троянд, півоній чи ранункулюсів.

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