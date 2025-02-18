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Что будет за долги за коммунальные услуги: последствия могут неприятно ударить по карману

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Для корректных начислений важно своевременно подавать показания счетчиков, иначе долг может появиться ниоткуда Новость обновлена 18 февраля 2025, 10:16
Для корректных начислений важно своевременно подавать показания счетчиков, иначе долг может появиться ниоткуда. Фото Коллаж "Телеграф"

В случае судебного решения с должника могут взыскать дополнительные средства

С января 2024 года в Украине отменили мораторий на начисление пени за неуплату коммунальных услуг, действовавшего с начала военного положения. Теперь должники могут получить не только пеню, но и штрафы и инфляционные начисления, если это предусмотрено договором.

Адвокат, старший юрист юркомпании "Де-Юре" Иван Топор объяснил, что коммунальные услуги, как и любые другие платные услуги, должны оплачиваться в соответствии с установленным договором порядком и сроками. Однако, по его словам, существуют нормативные акты, предусматривающие определенные послабления по оплате и ответственности за несвоевременное осуществление.

Что угрожает должникам?

Если лицо отказывается платить долг добровольно, поставщики услуг могут обратиться в суд. Когда поставщик услуг выиграл суд, кроме суммы задолженности, пени и штрафа, должник также будет обязан возместить судебные расходы истца. В них могут входить судебный сбор и другие расходы, например оплата юридических услуг.

Если и дальше отказываются выплатить долги — обращаются к государственному или частному исполнителю. В таком случае возможна блокировка банковских счетов и принудительное взыскание средств. Юрист отметил, что должника могут вынудить оплатить и услуги исполнителя, если задолженность будут взиматься принудительно.

Предоставитель коммунальных услуг может подать исполнительный документ государственному или частному исполнителю для взыскания задолженности в принудительном порядке. В таком случае на должника еще будет возложена обязанность оплаты услуг исполнителя в размере 10% от суммы взыскания

В то же время, запрет на начисление штрафов и пени, а также отключение коммунальных услуг продолжает действовать на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий.

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