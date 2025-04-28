Після атаки "шахедів" в одному з міст терміново звернулись до українців: що просять

На одному з об'єктів тривають аварійні роботи

У понеділок, 28 квітня, Черкаси пережили тривалу атаку дронів-камікадзе. Внаслідок удару були пошкоджені об’єкти інфраструктури, що спричинило надзвичайну ситуацію із газопостачанням.

Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. За його словами, через аварійні роботи на одному з об’єктів газової інфраструктури мешканців просять терміново припинити використання газових приладів у приватних будинках та перекрити крани та котлах і газових плитах.

Попередження стосується жителів Черкас, Хуторів, Слободи, Вергунів, Нечаївки, Геронимівки, Хацьків та Руської Поляни.

"Перше – дякуємо протиповітряній обороні. Ви бачите, що шахедна атака тривала досить довго. Є пошкодження громадської інфраструктури. Прошу всіх споживачів терміново вимкнути газові прилади і не користуватися газом у своїх приватних домоволодіннях", – наголосив Бондаренко у зверненні.

Нагадаємо, російська атака на Черкаси розпочалася близько з 8 годині ранку та тривала щонайменше чотири години. У мережі вже з’явилися перші кадри наслідків удару: в деяких місцях спалахнули пожежі.

Про подальші дії місцеву громаду обіцяють інформувати протягом дня.

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