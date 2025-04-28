Україна втратила винищувач Су-27: що це за літак і навіщо він потрібен (фото)

Льотчика доставили до медичного закладу для проведення діагностики

Су-27 розбився під час відбиття ворожої атаки 28 квітня. На щастя, пілот успішно катапультувався, його здоров'ю нічого не загрожує.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України. Наразі всі причини інциденту встановлюються спеціальною комісією, яка вже розпочала роботу.

Пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення і льотчика доставили до медичного закладу для проведення діагностики. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує, стан стабільний.

Су-27 — що відомо про винищувач

Су-27 – це радянський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Загалом, Су-27 має понад 25 модифікацій, створених як за часів СРСР, так і після його розпаду. Винищувач призначений для завоювання переваги у повітрі, а також застосовується для ракетно-бомбових ударів по наземних цілях та є носієм тактичних ядерних боєприпасів.

Літак має потужне озброєння, високу маневреність та значну дальність польоту, що робить його ефективним для виконання різноманітних завдань повітряної оборони. Однак, утримання цих літаків у боєздатному стані стає все складнішим через вік машин, обмежену кількість запчастин та високу вартість обслуговування.

Станом на середину 2016 р. Повітряні сили мали 57 таких літаків, з них понад 30 перебувало в боєздатному стані. Сім винищувачів за роки незалежності було продано за кордон: два в Еритрею, три в Ефіопію та два (Су-27УБ) у 2008 р. в США (приватні фірми).

Літаки продемонстрували свою присутність у небі Донбасу та інших районах, зокрема, поблизу північної ділянки українсько-російського кордону. Влітку 2014 р. Су-27, на відміну від МіГ-29, майже не застосовувалися для ударів по наземних цілях – зафіксовано лише один такий випадок (20 липня під Суходільським Луганської обл.). Втрат серед цього типу літаків теж не було.

У 2015 р. завод "МіГремонт" передав Повітряним силам України два перших модернізованих Су-27 – одномісний Су-27П1М і двомісний Су-27УБ1М. Українська програма модернізації передбачає заміну низки блоків РЛС Н001 і оновлення апаратури навігації та зв'язку. Завдяки цьому суттєво розширюється можливість літака в повітряному бою, проте в режимі "повітря-поверхня" вони залишаються досить скромними.

Станом на 30 березня 2025 року на основі відкритих джерел відомо про безповоротну втрату 16 українських Су-27. РФ, за даними Oryx Blog, втратила 2 Су-27 (також 1 був пошкоджений)

Характеристики Су-27. Фото - інфографіка "Телеграфу"

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