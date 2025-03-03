Мобільні тарифи можуть здорожчати ще більше у 2025: чим це пояснюють

Нові ціни на мобільний зв’язок: чому українцям доведеться платити більше?

Українців чекає чергове підвищення вартості мобільного зв’язку. Оператори Київстар, Vodafone та lifecell вже підтвердили, що ціни на їхні послуги можуть зрости, хоча цього разу не так стрімко, як у попередні роки.

Як повідомляє видання Технофан, оператори пояснюють зростання вартості тарифів необхідністю підтримки та розвитку мережі. Також впливає підвищення попиту на мобільний інтернет — абоненти споживають дедалі більше гігабайтів, що змушує операторів розширювати інфраструктуру.

У Vodafone зазначають, що інвестиції у покращення покриття та якість зв’язку є ключовими факторами перегляду тарифів. Lifecell підтвердив, що підвищення цін пов’язане з будівництвом нових базових станцій та збільшенням ємності мережі.

Основні причини подорожчання мобільного зв’язку

Зростання витрат на інфраструктуру – оператори активно розширюють покриття та покращують якість зв’язку.

– оператори активно розширюють покриття та покращують якість зв’язку. Вплив економічної ситуації – зміни в економіці та інфляційні процеси впливають на собівартість послуг.

– зміни в економіці та інфляційні процеси впливають на собівартість послуг. Збільшення витрат на електроенергію та оренду – подорожчання комунальних послуг і пального також відіграє роль.

– подорожчання комунальних послуг і пального також відіграє роль. Руйнування мережі через війну – відновлення зруйнованої інфраструктури потребує значних інвестицій.

Експерти зазначають, що за останній рік деякі тарифні плани подорожчали вдвічі, а подекуди й утричі! Водночас аналітики припускають, що подальше різке зростання тарифів може призвести до масової відмови від додаткових SIM-карт та переходу на дешевші тарифи.

Що очікує на абонентів?

Найімовірніше, черговий перегляд тарифних планів відбудеться вже цього року. Оператори переглядають ціни на послуги щонайменше раз на 12 місяців. Якщо ваш тариф ще не змінився – будьте готові до оновлення найближчим часом!

Щоб уникнути несподіваних витрат, рекомендується стежити за офіційними повідомленнями операторів та за можливості переходити на вигідніші тарифні плани.

Раніше "Телеграф" писав про те, як вибрати тариф для бізнесу та не переплачувати за зайві послуги.