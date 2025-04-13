Україна отримала свою лазерну зброю: комплекс "Тризуб" потрапив на відео

Система може боротися не тільки з БПЛА, але і з ракетами, літаками та вертольотами

Український лазерний комплекс "Тризуб" уперше був показаний на відео. На ролику було продемонстровано його роботу проти наземної мети та безпілотника.

Спочатку ролик був продемонстрований під час конференції "Європейська оборонна індустрія: перспективи співпраці з українським ОПК" командувачем Сил безпілотних систем Вадимом Сухаревським. Запис був оприлюднений у Youtube.

Заявлено, що комплекс здатний боротися не лише з ударними дронами, а й з авіабомбами, а також з крилатими та навіть балістичними ракетами на відстані до 3 кілометрів. Крім того, його можуть застосовувати для збиття гелікоптерів, літаків та розвідувальних дронів на відстані до 5 кілометрів. Осліпити апаратуру дронів, крилатих ракет та гелікоптерів можна і на 10 кілометрах.

"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п’ятою країною, яка може сказати, що має лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки", — сказав Сухаревський.

Про завершення робіт над вітчизняним лазером було повідомлено ще в лютому 2025 року, проте якісь його характеристики не розкриваються. Однак з відео можна зрозуміти, що зброя відносно компактна і може застосовуватися проти повітряних і наземних цілей. На даному етапі захоплення мети проводиться вручну, але не виключено, що серію піде система з автоматичним наведенням.

Варто зазначити, що лазерна зброя не є якимось новим концептом, а деякі зразки почали тестувати ще на початку 80-х років. Однак тоді їх розглядали насамперед як спосіб боротьби зі супутниками та міжконтинентальними балістичними ракетами, хоча існували й екзотичніші варіанти. Усі вони були громіздкими, енерговитратними та дорогими, через що в серію вони не пішли.

В умовах сучасної війни, коли дешеві дрони стали домінувати на полі бою, доцільність використання класичних методів боротьби з літаючими цілями виявилася сумнівною. Адже вартість однієї ракети до ПЗРК може виявитися багаторазово вищою за вартість БПЛА. Тому тема розвитку більш компактних та дешевих лазерних технологій знову стала актуальною.

Як повідомлялося раніше, росіяни заявляли, що використовували на полі бою лазерну систему "Пересвет" ще 2022 року. Однак зважаючи на все, її можливості виявилися не настільки вражаючими, як хотіли показати пропагандисти.