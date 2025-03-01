Чи підслуховують ваші дзвінки мобільні оператори: правда чи міф

Мобільні оператори та конфіденційність: що потрібно знати.

Багато користувачів мобільного зв’язку замислюються: чи може їхній оператор підслуховувати розмови або отримувати доступ до особистих даних? У світі, де цифрова безпека стає все більш актуальною, це питання викликає серйозне занепокоєння.

"Телеграф" розбирався, чи можуть мобільні оператори дійсно прослуховувати ваші дзвінки і як захистити свою конфіденційність.

Чи має оператор технічну можливість слухати дзвінки?

Теоретично – так. Усі дзвінки проходять через мережі мобільних операторів, і вони мають доступ до метаданих (хто дзвонив, коли і як довго тривав дзвінок). Однак сам зміст розмови захищений шифруванням, і оператори не мають прямого доступу до аудіо.

Але є винятки:

Правоохоронні органи можуть отримати доступ до дзвінків за рішенням суду. В Україні це регулюється Законом "Про електронні комунікації".

У деяких країнах оператори можуть записувати дзвінки з метою моніторингу якості обслуговування (наприклад, кол-центри).

Проте в звичайних умовах оператори не мають права прослуховувати розмови без офіційного запиту від правоохоронних органів.

Як працює шифрування мобільного зв’язку?

Сучасні мобільні мережі використовують шифрування голосових даних, що ускладнює несанкціоноване прослуховування:

2G-зв’язок – найменш захищений, тут використовуються застарілі алгоритми шифрування.

– найменш захищений, тут використовуються застарілі алгоритми шифрування. 3G та 4G (LTE) – вже мають значно сильніше шифрування, що робить злам складнішим.

– вже мають значно сильніше шифрування, що робить злам складнішим. 5G – найзахищеніша технологія, яка мінімізує ризики перехоплення.

Якщо ви використовуєте старі телефони, що працюють лише в 2G-мережі, ваші дзвінки теоретично можуть бути менш захищеними.

Чи можуть ваші дзвінки підслухати без оператора?

Так, є кілька способів незаконного прослуховування, які не залежать від мобільного оператора:

Фальшиві базові станції (IMSI-catcher, "StingRay") – пристрої, які видають себе за вишки оператора і можуть перехоплювати дзвінки.

– пристрої, які видають себе за вишки оператора і можуть перехоплювати дзвінки. Віруси та шпигунські програми – якщо ваш телефон заражений шкідливим ПЗ, хакери можуть записувати розмови.

– якщо ваш телефон заражений шкідливим ПЗ, хакери можуть записувати розмови. Злам месенджерів – деякі користувачі спілкуються через WhatsApp, Viber, Telegram, і при зламі акаунта зловмисники можуть отримати доступ до дзвінків.

Як захистити свої дзвінки від прослуховування?

Використовуйте новіші стандарти зв’язку (4G, 5G) – вони мають сильніше шифрування.

– вони мають сильніше шифрування. Перевіряйте, які програми мають доступ до мікрофона на вашому смартфоні.

на вашому смартфоні. Не встановлюйте підозрілі додатки – шпигунські програми можуть записувати ваші дзвінки.

– шпигунські програми можуть записувати ваші дзвінки. Використовуйте месенджери з наскрізним шифруванням (end-to-end encryption) – наприклад, Signal або Telegram (секретні чати).

– наприклад, Signal або Telegram (секретні чати). Регулярно оновлюйте програмне забезпечення телефону – це допомагає закривати потенційні вразливості.

Мобільний оператор теоретично може отримати доступ до ваших розмов, але лише за запитом правоохоронних органів і через офіційні канали. Звичайний користувач не перебуває під постійним моніторингом. Однак існують інші методи незаконного прослуховування, і саме від них варто захищатися.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у 2025 році українські мобільні оператори пропонують широкий вибір тарифних планів для бізнесу. Вибір оптимального пакета залежить від потреб компанії, обсягу дзвінків, використання мобільного інтернету та додаткових послуг.