Невдоволення клієнтів lifecell досягло піку: що відбувається

Абоненти lifecell незадоволені черговим підвищенням тарифів. Що викликало гнів користувачів?

Абоненти мобільного оператора lifecell висловлюють масове обурення через чергове підвищення тарифів. Дане підвищення, за їхніми словами, не має жодного обґрунтування.

Користувачі офіційної сторінки lifecell у Facebook залишають гнівні коментарі, звинувачуючи компанію у надмірному підвищенні цін при незмінній або навіть погіршеній якості зв’язку.

"Моя внутрішня батарейка тримала б заряд трохи краще, якби ви не підвищували вартість тарифу без будь-якого обґрунтування, та ще й при сумнівній якості зв'язку", – пише один із абонентів.

Чимало користувачів скаржаться, що зміна тарифів відбувається занадто часто, а підвищення цін є непропорційним.

"У минулому місяці ваш тариф дорожчає. Перейдіть на інший. Перейшла. І що ж я бачу сьогодні? Ваш новий тариф знову дорожчає!" – обурюється клієнт.

Деякі абоненти, які користуються послугами оператора багато років, заявляють про намір змінити мобільного провайдера: "Скільки вже можна? За всі 18 років з вами, це вже край. Якщо раніше я ще сумнівалась, то сьогодні зрозуміла – прийшов час з вами прощатись. Не цінуєте ви відданих клієнтів".

Окрім самого підвищення тарифів, користувачі невдоволені й змінами у їхньому наповненні. "Ціну підняли, гігабайти зменшили. Зате хвилини додали аж занадто багато. Краще б збільшили гігабайти за такі гроші", – йдеться в одному з коментарів.

Деякі клієнти скаржаться на непрозорість змін: "Купила пакет, тариф був 160 гривень, через місяць його змінили на 300 грн. Я перейшла на тариф за 250, а ви його скасували і повернули 300 грн. У вас що, немає соціального інтернет-тарифу для українців? Обурливо!".

На всі скарги lifecell відповідає стандартними фразами про "зростання витрат на електроенергію, пальне, оренду та податки". Проте така реакція лише посилює невдоволення клієнтів, які вимагають прозорих пояснень та справедливого тарифоутворення.

Раніше "Телеграф" писав про те, що оператор мобільного зв’язку Київстар запустив нову акцію "Щасливий день для абонентів контракту", яка дозволяє користувачам контрактних тарифів отримати безлімітний мобільний інтернет усього за 1 гривню.